Videointervista ad Alexia: viaggio nella carriera dagli esordi al disco di Natale passando per il grande successo internazionale

Incontro Alexia per chiacchierare di questa sua “particolare” nuova uscita: il disco di canzoni natalizie.

In My Christmas la cantante spezzina trova però un nuovo modo di cantare il Natale, vestendo d’allegria la festa e colorandola con la sua voce potente e precisa che, mentre l’ascolti, ti chiedi come mai non lo abbia realizzato prima.

E’ anche un modo questo per chiacchierare sulla sua trentennale carriera, sui segreti della musica dance di allora e sulle battaglie interne alla discografia che, a volte, non immaginiamo nemmeno possano esserci.

Tutto con la consapevolezza di voler fare un mestiere bellissimo, di volere continuare a farlo ma… senza scimmiottare le nuove leve della musica al femminile. Perché: “certi modi di cantare non mi appartengono, non sarei io“!

E allora fatevi portare nelle atmosfere di Natale con Alexia