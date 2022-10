Alexia è pronta a lanciare il suo disco di classici Natalizi rigorosamente in inglese

Alexia My Xmas… perchè il Natale è anche ritmo!

A distanza di cinque anni dalla pubblicazione del suo album, Quell’altra, un disco di inediti, torna Alexia con un progetto di canzoni di Natale, My Xmas, prodotto da Luca Serpenti e distribuito da Ada Music Italy.

Ecco come racconta l’anima di questo progetto la cantante:

“Aver voglia di cantare per me non è un’opzione, ma è una condizione indispensabile per sentirmi bene davanti ad un microfono e nella vita in genere ma, talvolta, la vena creativa non arriva, come le proposte musicali (con qualche rara eccezione).

A dicembre dell’anno scorso mentre mi dedicavo agli addobbi di Natale (momento sacro in cui ritorno bambina) ho sentito il cuore lieve e la voglia di tornare indietro con la mente a quando ero una ragazzina che sognava di fare questo mestiere, che amava il blues e il soul! È stato davanti all’albero e, ad un sottofondo musicale natalizio che ho avuto l’illuminazione: fare un disco di cover in inglese di Natale.

La scelta si è concentrata su un repertorio che mi soddisfa molto: brani tutti rigorosamente in inglese! Ho pescato a piene mani soprattutto dagli anni ’60, ’70 e ’80 (da Stevie Wonder a Darlene Love da Brenda Lee a Tom Petty). C’è tanta allegria, energia e speranza di cui sono sempre stata portatrice sana, e di cui abbiamo tutti un gran bisogno in questo momento!!! Non manca qualche classico ma senza esagerare, l’equazione disco di Natale = disco di lenti non è il mio!

Ecco perché ho deciso di intitolarlo “MY XMAS“!