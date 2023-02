Verso Sanremo 2023: il riscatto degli ultimi classificati

Il viaggio Verso Sanremo 2023 si conclude con il ricordare gli ultimi classificati delle precedenti edizioni.

Negli anni si ricorda il vincitore del Festival, qualche notizia collegata ad artisti in gara e spesso anche l’ultimo classificato perchè quando si scorre un qualsiasi elenco si parte dall’inizio fino ad arrivare al piè di pagina.

Si dà, quindi, più importanza al fondo classifica rispetto alle canzoni che si perdono e confondono a metà graduatoria.

Meglio vincere o perdere piuttosto che passare inosservati e perdersi a metà classifica, posizioni e statistiche che solo gli appassionati possono ricordare.

Ripercorriamo questa curiosa classifica come abbiamo già fatto per i quarti classificati e gli eterni secondi.

verso sanremo 2023: gli ultimi in classifica

L’ultimo posto in classifica è un piazzamento temuto e/o ambito allo stesso momento.

Temuto perchè non è gratificante vedere il proprio nome in fondo ad una classifica ed ambito, invece, perchè in passato ed anche nel recentissimo presente ha visto piazzarsi all’ultimo o nelle ultime posizioni canzoni ed artisti che poi hanno avuto il riscatto dalle vendite o dai passaggi radiofonici riuscendo quindi a conquistare i favori del pubblico.

Lo scorso anno Tananai fu protagonista di un simpatico siparietto durante la lettura della classifica finale in quanto in base ai risultati parziali delle serate precedenti si contendeva l’ultimo posto con un paio di artisti in gara.

La sua simpatia e sportività fece sì che quel momento si trasformò in un frame da ricordare dell’edizione 2022.

In passato molti artisti piazzatisi in fondo alla classifica hanno avuto il loro riscatto, tra loro vanno sicuramente ricordati Vasco Rossi e Zucchero negli anni 80. Il primo nel 1982 con Vado al massimo e 1983 con Vita spericolata, il secondo nel 1985 con Donne.

Negli anni hanno chiuso la classifica grandi nomi della canzone italiana: dai più recenti Nino D’Angelo (2019), Ron (2014), Eugenio Finardi (2012), Iva Zanicchi (2003), Umberto Tozzi (2000), fino a Patty Pravo (1995), Franco Califano (1994), Nada (1987), Stadio (1984 e 1986) e nelle edizioni degli anni 60 e 50: Milva, Johnny Dorelli, Claudio Villa e persino la Regina del Festival Nilla Pizzi.

Ripercorrere le ultime posizioni delle varie edizioni non è molto semplice perchè non tutti gli anni sono state svelate, ufficialmente, tutte le posizioni e in molte edizioni, quando il regolamento lo prevedeva, ci sono state anche delle eliminazioni e quindi gli ultimi classificati che leggerete nella prossima pagina sono gli ultimi classificati della serata finale.

