VERDENA: con i Fratelli D’Innocenzo un dialogo costante e un confronto continuo per le musiche di “America Latina”

I Verdena tornano con un progetto nuovo: dal 28 gennaio, infatti, uscirà America Latina – Music inspired by the film, per Jestrai e Universal Music Italia.

La band ha curato le musiche di America Latina, il terzo film di Damiano e Fabio D’Innocenzo presentato lo scorso settembre in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il film è uscito al cinema il 13 gennaio e vede Elio Germano nei panni del protagonista.

I Verdena pubblicheranno gli inediti strumentali ispirati dal film America Latina saranno disponibili dal 28 gennaio in digitale e in versione vinile, edizione a tiratura limitata e numerata,

Le parole dei Verdena

“Quando i Fratelli D’Innocenzo ci hanno contattati e ci hanno proposto questa collaborazione, eravamo in studio al lavoro sul nuovo album e i tempi erano davvero strettissimi. Abbiamo quindi pensato di scavare nei nostri archivi e di sottoporgli del materiale inedito che non avevamo mai utilizzato”.

America Latina – Music inspired by the film è costituito da 18 tracce strumentali inedite prodotte dallo stesso Alberto Ferrari. È già disponibile il pre-order del disco.

“Tra questo materiale c’era Fenuk, una compilation di suite strumentali registrate da Luca a casa con il 4 piste a cassetta nel 2010, mentre Alberto in studio stava scrivendo i testi di Wow. Tra le 31 tracce di Fenuk, Fabio e Damiano hanno individuato due temi che sono stati poi sviluppati in diverse variazioni.

Così, mentre i Fratelli D’Innocenzo giravano il film, noi sviluppavamo i temi musicali, con un confronto costante e continuo.

Proprio da questo confronto e dalle loro richieste sono nate tante versioni diverse.

Abbiamo scelto quelle per che noi erano le più rappresentative e le abbiamo raccolte in un album. Ringraziamo Fabio e Damiano per averci coinvolti, lavorare con loro è stato creativo, interessante e stimolante. Ci hanno dato entusiasmo ed energia.”

Le parole di Fabio e Damiano D’Innocenzo:

“Lavorare con i Verdena è stato un sogno. Per noi la loro è la musica qualitativamente più alta che abbiamo in Italia, e seguirne il processo creativo è stata un’esperienza meravigliosa. Sono veri artisti, poiché complici del rischio, frequentatori dell’ironia, desiderosi di sperimentare, coraggiosi di scalare fino all’errore e al miracolo. Per noi Verdena è un aggettivo. Un aggettivo preziosissimo”.

È già uscito il singolo che anticipa l’album, s’intitola Scintillatore (Bambola a gas), un evocativo concentrato di sonorità distorte, ossessive e psichedeliche.