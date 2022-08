Venditti & De Gregori: date, dettagli e biglietti del tour, estivo e nei teatri, che unisce due pezzi di storia della musica italiana

Antonello Venditti e Francesco De Gregori continuano il loro tour che li vede per la primo volta insieme con un’unica band. Venditti e De Gregori, prodotto e organizzato da Friends&Partners, vede i due cantautori girare nelle più importanti location all’aperto della penisola italiana e, dopo l’estate, i due artisti si sposteranno in teatro.

Tra l’altro è attualmente disponibile in binge sulla piattaforma streaming discovery+ la serie VENDITTI & DE GREGORI – FALEGNAMI & FILOSOFI, il racconto filmato delle prove che hanno visto impegnati i due cantautori romani prima della partenza del tour.

Diretta da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi è un progetto inedito, realizzato in collaborazione con Caravan, Friends&Partners e New Sound City, che per la prima volta apre al pubblico il cantiere musicale dei due artisti alle prese con gli arrangiamenti delle loro canzoni più famose, e svela i loro caratteri, le loro diverse personalità e i loro spigoli in una lunga storia di amicizia e complicità musicale.

Tornando al tour, insieme a De Gregori e Venditti sul palco una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti:

Alessandro CANINI (batteria), Danilo CHERNI (tastiere), Carlo GAUDIELLO (piano), Primiano DI BIASE (hammond), Fabio PIGNATELLI (basso), Amedeo BIANCHI (sax), Paolo GIOVENCHI (chitarre), Alessandro VALLE (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Fabiana SIRIGU al violino e le coriste Laura UGOLINI e Laura MARAFIOTI.

Coordinamento musicale a cura di GUIDO GUGLIELMINETTI e ALESSANDRO CANINI.

Venditti e De gregori il tour estivo

Queste le prossime date del tour:

10 agosto – CHIETI – Anfiteatro La Civitella [recupero del concerto previsto il 22 luglio]

12 agosto – LA SPEZIA – Piazza Europa [recupero del concerto previsto il 20 luglio]

17 agosto – CATTOLICA (RN) – Arena della Regina [recupero del concerto previsto il 16 luglio]

19 agosto – FASANO (BR) – Piazza Ciaia

21 agosto – LECCE – Pala Live (Oversound Festival)

23 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Teatro al Castello (Summer Festival)

25 agosto – PALERMO – Velodromo

27 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

28 agosto – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

1 settembre – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

2 settembre – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

5 settembre – BRESCIA – Piazza Della Loggia

5 ottobre – VERONA – Arena di Verona

Le date in teatro

Al calendario già comunicato si aggiunge una nuova data al tour Venditti e De Gregori nei teatri: il 4 novembre al Pala Partenope di NAPOLI. Anticipata al 7 novembre, invece, la data inizialmente prevista il 9 novembre al Teatro Metropolitan di CATANIA, resta confermata quella dell’8 novembre.

1 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

4 novembre – NAPOLI – Pala Partenope (Nuova data)

7 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan

8 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan

12 novembre – BARI – Teatro Team

13 novembre – BARI – Teatro Team

18 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

21 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

22 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

26 novembre – FIRENZE – Teatro Verdi

27 novembre – FIRENZE – Teatro Verdi

3 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

5 dicembre – MILANO – Teatro Degli Arcimboldi

7 dicembre – MILANO – Teatro Degli Arcimboldi

26 dicembre – ROMA – Auditorium Parco Della Musica

27 dicembre – ROMA – Auditorium Parco Della Musica

5 gennaio – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

6 gennaio – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

10 gennaio – BOLOGNA – EuropAuditorium

11 gennaio – BOLOGNA – EuropAuditorium

17 gennaio – TORINO – Teatro Colosseo

18 gennaio – TORINO – Teatro Colosseo

30 gennaio – BERGAMO – Teatro Creberg

31 gennaio – BERGAMO – Teatro Creberg







Foto di copertina di Roberto Panucci