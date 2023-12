La grande avventura live di Venditti & De Gregori trova la sua conclusione nell’album “Il Concerto”

Nei prossimi gionri Venditti & De Gregori chiuderanno il loro tour iniziato un anno e mezzo fa con tre date, il 15 dicembre allo Stadium di RIMINI, il 19 dicembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE e il 23 dicembre al Palazzo Dello Sport di ROMA. Nel frattempo arriva però una sorpresa per tutti i fan dei due cantautori, l’album “Il Concerto“.

Il disco live conterrà 17 brani registrati in presa diretta e sarà disponibile per Columbia Records/Sony Music Italy in digitale e in formato vinile e cd. Disponibile anche il vinile 180 grammi in edizione autografata e numerata, quest’ultimo in esclusiva su Sony Music Store.

“Venditti & De Gregori Il Concerto” è un progetto che andrà a sigillare nel tempo questo connubio artistico live iniziato il 18 giugno del 2022 allo Stadio Olimpico di Roma e spostatosi poi nei più prestigiosi teatri e anfiteatri italiani per trovare poi una nuova collocazione nei palasport.

Il diisco è prodotto da Alessandro Canini e suonato, così come sul palco, da Venditti e Francesco De Gregori affiancati da un’unica grande band che unisce i musicisti che da anni collaborano con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Con loro anche Fabiana Sirigu e Roberta Palmigiani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.

Questa la tracklist:

Bomba o non bomba Modena Bufalo Bill Dolce signora che bruci Peppino Generale Sotto il segno dei pesci San Lorenzo La donna cannone In questo mondo di ladri Rimmel Notte prima degli esami Il vestito del violinista Ricordati di me Sempre e per sempre Buonanotte fiorellino Roma capoccia

Foto di copertina di Roberto Panucci