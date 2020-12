Vasco Rossi Una canzone d’amore buttata via… manca ormai pochissimo al rilascio del nuovo singolo di Vasco Rossi, la prima canzone del 2021, che sarà su tutte le piattaforme digitali e gli store online a partire dalle 00:01 del 01.01.2021.

Non solo, dal 15 gennaio il brano sarà anche disponibile in vinili 7 (45 giri) con la versione strumentale sul lato b.

“Non lasciarmi andar via

non lasciare che sia

una canzone d’amore buttata via”

Questa è parte del testo del nuovo singolo del Blasco… la prima canzone dell’anno, la prima nel programma di Roberto Bolle, la prima dell’album che verrà lanciato nel 2021, l’anno della rinascita.

Il brano prodotto con Celso Valli sarà presentato come prima canzone, come sigla di apertura, nella nuova edizione di Danza con me dove Roberto Bolle danzerà, per l’appunto, sulle note del brano la sera del 1° gennaio su in prima serata su Rai1.

E Vasco sarà presente per presentarla in esclusiva con un ritorno in grande stile… il rocker infatti manca in veste di ospite di un programma televisivo da ben 15 anni.

L’ultima apparizione infatti è del 2005, al Festival di Sanremo di Bonolis, dove chiuse il cerchio iniziato 22 anni prima con Vita spericolata.

Il nuovo parte “cerchio di Vasco parte proprio da Una canzone d’amore buttata via brano che apre il 2021, primo inedito dell’album, attualmente in lavorazione, che verrà pubblicato nel 2021, dopo l’estate, a distanza 6 anni + 1 dall’ultimo disco di inediti, Sono innocente. no nel 2014 e a 4 +1 da “Vasco Non Stop” l’antologia 5 volte Platino, nel 2016.

Vasco Rossi è inoltre reduce da due prestigiosi riconoscimenti assegnatogli nell’ultimo mese: il Premio Tenco 2020 e il Nettuno d’Oro, la massima onorificenza che il Sindaco di Bologna può dare.

VASCO ROSSI Una canzone d’amore buttata via testo e audio

In arrivo l’1 gennaio 2020