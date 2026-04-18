18 Aprile 2026
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18 Aprile 2026

Vasco Rossi vuole 500.000 persone per i suoi 50 anni di carriera: “Stiamo cercando il locale”

Dal Fronte del Palco del 1990 ai 7 San Siro del 2024: 14 milioni di spettatori in carriera e un nuovo obiettivo per il 2027.

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Vasco Rossi sul palco con microfono e bandana nera durante un concerto live
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Il leggendario concerto di Vasco Rossi a Modena Park del 1º luglio 2017 – 225.000 paganti, record mondiale per un artista solista – non si replicherà. Vasco lo ha scritto chiaro in un post sui social, ricordando le difficoltà di quell’evento e lanciando un obiettivo ancora più ambizioso per il 2027: radunare oltre 500.000 persone per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. “Stiamo cercando il locale”, ha scritto. Un annuncio che arriva dopo che qualche mese fa Ultimo ha polverizzato 250.000 biglietti per il suo concerto a Tor Vergata il 4 luglio 2026 – record per il quale lo stesso Vasco si era già complimentato.

Vasco Il post: la paura di Modena Park e i 500.000 spettatori del 2027

Nel messaggio, Vasco ripercorre il clima di tensione del 2017. “Coi tempi che correvano… La paura per i grossi raduni… gli attentati.. Una settimana prima la strage di piazza a Torino. Pensare di radunare oltre 230.000 persone in un unico posto era una follia.. una sfida… sconsigliabile… Molto rischiosa….”. Ricorda le misure di sicurezza e la risposta del suo pubblico: “Generazioni di sconvolti, sì, ma con la testa sulle spalle”.

Poi l’annuncio. Per il 50º anniversario della sua carriera, nel 2027, Vasco esclude una replica di quell’evento: “Non mi chiedete di rifarlo… Voglio fare una festa diversa.. per molte più persone.. oltre 500.000.. e che duri più di una notte. Stiamo cercando il locale”.

Dai palasport del 1990 ai 7 San Siro del 2024: 14 milioni di spettatori in carriera

Il 10 luglio 1990 Vasco entra per la prima volta a San Siro con il Fronte del palco Tour. È il punto di partenza di un’escalation che non si fermerà più. Nel 1993, con il Gli spari sopra Tour da 44 date, raccoglie quasi 900.000 spettatori. Nel 1996 il Nessun pericolo per te Tour ne porta 750.000. Nel 2008, con il Vasco.08 Live in concert, si arriva a 897.735 presenze certificate.

Il Buoni o cattivi Tour (2004-2005) supera 1.250.000 spettatori in due anni, con la data di Catanzaro nel 2004 che da sola ne raduna 400.000. Il format Live Kom porta quattro San Siro consecutivi nel 2014 (397.208 spettatori totali) e quattro Olimpico di Roma nel 2016 (205.215 biglietti). Il Vasco Live 2022 segna 701.000 presenze. Il 2023 chiude a 474.000. Il 2024 stabilisce il record di sette date a San Siro in un’unica estate: oltre 600.000 spettatori, sold out ogni sera. Il 2025 aggiunge altri 637.000. In carriera: più di 14 milioni di spettatori, oltre 800 concerti. Il 2027 è già sul calendario.

Ph. Instagram @vascorossi

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