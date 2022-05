Vasco Rossi, pronto al debutto del tour da Trento, racconta il suo legame con la città tramite un ricordo di suo padre

Vasco Rossi live. Il Blasco torna a parlare sui social a distanza di pochi giorni dal debutto del suo nuovo tour che, ricordiamo, partirà da Trento venerdì 20 maggio con ni apertura sei band selezionate con un Contest (tra loro anche i Toolbar, recentemente intervistati dal nostro sito, vedi qui).

Nelle scorse settimane il rocker è sempre stato molto attivo sui social pubblicando foto e video in cui mostrava parti del palco e spoilerava frammenti delle prove di questo atteso debutto del tour completamente sold out e che conterà la presenza in 12 date di oltre 660.000 persone.

Ricordiamo tra l’altro che il fan club ufficiale dell’artista potrà assistere al Soundcheck della data di Trento.

Tra gli ultimo post di Vasco Rossi ci sono queste parole in cui racconta il suo legame con la città di Trento attraverso un ricordo che coinvolge suo padre…

Con Trento ho un legame molto particolare. Ricordo come sono venuto qui per la prima volta.

Avevo 22 anni, facevo l’università, e volevo fare un viaggio con mio padre e col suo camion per vedere com’era…

…la sua realtà.

Ci ero salito solo quando ero molto piccolo…

Così partimmo che erano circa le tre del mattino, io non ero andato a letto, a quei tempi prima delle 4 non si andava a dormire.

Mi sdraiai sulla brandina che c’era dietro e mi addormentai come un sasso, non fui certo di compagnia…

Quando aprii gli occhi gli chiesi dove eravamo.

“Siamo a Trento”…

Eravamo già sulla strada che portava alla cava di Porfido, materiale che sarebbe poi partito per New York.

Al ritorno la sua andatura moderata mi faceva quasi impazzire..

gli chiedevo : “ma perché non vai un po’ più forte”?

“Io faccio gli 80 e non mi fermo mai, quegli altri van forte, poi si fermano a bere il caffè, alla fine arrivo sempre prima io”.

Bé, a farlo arrivare dopo tutti quella volta ci pensai io, lo feci fermare a tutti gli autogrill che c’erano. Ogni volta con una scusa…

E lui, con molta pazienza, si fermava sempre.

In questi giorni a Trento mi hanno parlato di un anziano signore di queste parti che per lavoro, conosceva mio padre e mio zio..

Alla domanda “ma tuo figlio prenderà in mano il camion ? mio padre rispose:

“Ma…per adesso canta..”

Vasco Rossi live 2022

Qui a seguire le date di Vasco Rossi live 2022

20 maggio 2022 Trento – Trentino Music Arena

24 maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno (ex IDays) – recupero del 15 giugno 2020 e del 13 giugno 2021

28 maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – recupero del 26 giugno 2020 e del 22 giugno 2021

3 giugno 2022 Firenze – Visarno Arena (ex Firenze Rocks) – recupero del 10 giugno 2020 e del 18 giugno 2021

7 Giugno 2022 NAPOLI Stadio Diego Armando Maradona

11 giugno 2022 Roma – Circo Massimo – recupero del 19 giugno 2020 e del 26 giugno 2021

12 giugno 2022 Roma – Circo Massimo – recupero del 20 giugno 2020 e del 27 giugno 2021

17 Giugno 2022 MESSINA Stadio San Filippo

22 Giugno 2022 BARI Stadio San Nicola

26 Giugno 2022 ANCONA Stadio Del Conero

30 Giugno 2022 TORINO Stadio Olimpico