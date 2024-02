Vasco Rossi è l’artista con più album certificati dalla FIMI

L’indiscusso re degli stadi italiani, Vasco Rossi, rafforza uno dei record personali… quello di artista con il maggior numero di dischi certificati in era FIMI (dal 2009 in poi).

La discografia del Blasco conta ad oggi 34 album pubblicati di cui 18 di inediti. Che i suoi siano nuovo dischi o raccolte il successo è sempre assicurato. Non a caso il suo ultimo disco, un Best of con un brano inedito legato al suo Docu-film, “Il supervissuto“, è stato di recente certificato con il disco d’oro per le oltre 25.000 copie/unità vendute.

Con questa nuova certificazione Vasco Rossi non solo raggiunge quota 2 dischi di diamante, 63 dischi di platino e 36 dischi d’oro, e parliamo solo di quelli certificati dalla FIMI, ma non solo… il rocker infatti rafforza ancora di più un suo personale record.

Il cantautore 72enne, prossimo al ritorno negli stadi italiani (qui tutti gli appuntamenti), è infatti ad oggi l’artista con il maggior numero di album certificati in Italia. Sono infatti ben 30 i dischi di Vasco Rossi ad avere conquistato una prestigiosa certificazione. Andiamo a scoprire quali…

Vasco Rossi 30 album certificati in era FIMI

Il risultato di Vasco Rossi è ancor più straordinario se si conta che dal 2009 in poi, anno in cui sono arrivate le certificazioni FIMI, sono stati pubblicati solo 2 raccolte, 7 dischi live e 3 dischi di inediti. Questo vuol dire che con il passare degli anni il pubblico ha continuato a riscoprire i dischi del Blanco al punto da portarlo a 30 album con una certificazione.

Per i più curiosi sono solo due i dischi di inediti del cantautore ad non aver ottenuto ancora una certificazione FIMI: “Non siamo mica gli americani” del 1979 e “Canzoni per me” del 1998.

DISCO DI DIAMANTE

‘Tracks 2’ alla settimana 40/2010

‘Vivere O Niente’ alla settimana 19/2011

SEI DISCHI DI PLATINO

‘Sono Innocente’ alla settimana 39/2015

‘Vascononstop’ alla settimana 22/2022

TRIPLO DISCO DI PLATINO

‘Vasco Modena Park’ alla settimana 47/2019

DOPPIO DISCO DI PLATINO

‘Live Kom 011: The Complete Edition’ alla settimana 52/2013

‘Siamo Qui’ alla settimana 12/2022

DISCO DI PLATINO

‘Bollicine’ alla settimana 49/2023

‘Buoni O Cattivi’ alla settimana 45/2020

‘Gli Spari Sopra’ alla settimana 46/2022

‘Il Mondo Che Vorrei’ alla settimana 51/2009

‘L’Altra Metà Del Cielo’ alla settimana 17/2012

‘The Platinum Collection’ alla settimana 21/2013

‘Tutto In Una Notte Live Kom 2015’ alla settimana 28/2016

‘Tutto Vasco (Vivere Una Favola)’ alla settimana 13/2014

‘Vasco London Instant Live 04.05.2010’ alla settimana 33/2010

‘Vasco Nonstop Live’ alla settimana 08/2022

DISCO D’ORO