Vasco Rossi mantiene la promessa, dopo i primi sold out salgono a 7 i concerti a San Siro (e non solo…)

Vasco Rossi live Stadi 2024.

Il Blasco era stato chiaro in un’intervista rilasciata lo scorso anno. Visto che uno stadio San Siro oggi come oggi non si nega a nessuno lui nel tempio dello sport era intenzionato a prenderci quasi una residence… almeno 7 concerti. Ed per Vasco ogni promessa è un debito.

E così dopo il sold out fulmineo, meno di un’ora, dei primi quattro appuntamenti annunciati allo Stadio San Siro e quello allo Stadio di Bari, ecco arrivare le nuove date.

Per quel che riguarda Milano sono tre i nuovi appuntamenti fissati per il 15, il 19 e il 20 Giugno 2024. La data di Bari invece raddoppia e al 25 giugno si aggiunge l’appuntamento del 26.

Un nuovo record per Vasco Rossi che, dal 1990 ad oggi, ha tenuto ben 36 concerti allo Stadio San Siro di Milano (senza contare l’evento all’Ippodromo La Maura nel 2022).

VASCO ROSSI LIVE STADI 2024

Ecco il calendario aggiornato del tour del rocker.

07 Giugno Milano Stadio San Siro SOLD OUT

08 Giugno Milano Stadio San Siro SOLD OUT

11 Giugno Milano Stadio San Siro SOLD OUT

12 Giugno Milano Stadio San Siro SOLD OUT

15 Giugno Milano Stadio San Siro

19 Giugno Milano Stadio San Siro

20 Giugno Milano Stadio San Siro

25 Giugno Bari Stadio San Nicola SOLD OUT

26 Giugno Bari Stadio San Nicola

I nuovi biglietti per il Vasco Live 2024 saranno disponibili dalle ore 12 dell’11 ottobre per il Blasco Fan Club e dal 12 Ottobre dalle ore 12:00 su tutte le piattaforme e al link qui sotto.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI