E’ uscito per Joseba Publishing e Warner Chappell Music Italiana il nuovo singolo della speaker di Radio Zeta Vanessa Grey Rituale, che arriva dopo il buon riscontro del precedente Dentro la tua Radio, il cui videoclip è stato presentato in anteprima su All Music Italia (Qui il nostro articolo).

Il nuovo brano profuma d’estate. Un pezzo dal ritmo fresco e travolgente in cui Vanessa Grey mette in mostra una grinta e un talento coinvolgente.

Dopo Dentro la tua Radio, che ha raggiunto buoni risultati nell’airplay entrando nella playlist di alcuni network, è ora il momento di un brano di cui Vanessa è anche autrice.

Rituale porta la firma della Grey, ma anche di Karin Amadori (autrice Warner Chappell Music Italiana, ha scritto tra gli altri per Mietta) e Nicola Marotta (autore Warner Chappell Music Italiana, ha scritto per Francesco Renga, Noemi, Marco Masini, Einar). Il pezzo, composto a distanza durante il lockdown, è stato arrangiato dal compositore e polistrumentista Valerio Carboni.

VANESSA GREY RITUALE – IL VIDEOCLIP

Il singolo di Vanessa Grey Rituale è accompagnato da un videoclip balneare girato a Celle Ligure, in Liguria. Fa sognare le vacanze, in un periodo in cui la partenza per molti è solo un sogno lontano.

E’ stato scritto e diretto da Savino Roca per la Casa di Produzione ViSo Video Solutions.

Nel video appare il corpo di ballo del Sound Fitness di Lissone, con le insegnanti Santina Bitto, Marcella Arlati e i ballerini Greta Bini, Greta Montrasio, Jacopo Romano, Giulia Montis, Giorgia Vegezzi, Syria Basile e Veronica Montrasio.