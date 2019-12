Valentina Gautier torna con il singolo “Corri che corre il tempo”

Valentina Gautier Corri che corre il tempo è il singolo che segna il ritorno sulle scene discografiche dell’artista.

La Gautier, dopo un lungo periodo di assenza dalle scene musicali, torna e lascia subito il segno entrando nelle classificge radio e di vendite.

A sole quattro settimane dal radio date Corri che corre il tempo è in continua ascesa, arrivando ad un passo dalla Top 20 ( 21° posto) della classifica indipendenti radio e nei primi posti della classifica vendite.

Valentina Gautier, vera outsider del cantautorato italiano, pochi giorni fa ha spiazzato tutti quando per la giornata contro la violenza sulle donne, ha postato sulle sue pagine social una slide emblematica a tema.

Senza troppi fronzoli lascia ben poco margine all’interpretazione e la dice lunga sia sul vissuto dell’artista che sulla lettura di Corri che corre il tempo.

Valentina Gautier definisce il successo di Corri che corre il tempo così:

“È il mio riscatto in ogni senso, come artista e come donna.

A lancio del brano ho scelto di attenermi come di routine a dichiarazioni strettamente professionali lasciando un margine di interpretazione personale dei contenuti del brano al pubblico come di consuetudine.

Il mio privato è altra cosa e riguarda me in quanto persona, ho scelto i social non a caso sfruttando il successo ottenuto spontaneamente attraverso il tradizionale iter discografico di Corri che corre il tempo’ per una causa nobile.

Quante persone sottolineano concetti che pubblicano sui social con brani di successo che ne rafforzano il messaggio? Io da semplice utente social ho utilizzato il mio”