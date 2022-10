Vale LP lancia il brano “Porcella” presentato ai Bootcamp di X Factor 2021

Vale LP (all’anagrafe, Valentina Sanseverino, classe 1999) pubblica il nuovo singolo Porcella, disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download dal 14 ottobre 2022. L’artista aveva presentato questo inedito ai Bootcamp di X Factor 2021, catturando l’attenzione del pubblico.

L’artista aveva però deciso di non pubblicare il brano finché non fosse arrivato il momento giusto, a livello artistico e personale. Come si fa per le cose più preziose, l’ha tenuto per sé fino ad oggi. Il motivo di questa scelta è spiegato dalla stessa Vale LP: “Porcella per me rappresenta una fase, è un brano molto importante della mia vita perché sottolinea un momento di trasformismo. La musica è per me da sempre una condizione di intimità, un aspetto molto personale e un po’ egoistico, che è diventata condivisione, anche grazie all’esperienza televisiva. Sono felice che una canzone del genere, molto libera e senza convenevoli, sia arrivata in questa forma così potente alle persone. Tutto questo mi ha dato la speranza di riuscire a trasformare ciò che è mio in una cosa che può essere anche degli altri“.

In Porcella (Epic/Sony Music Italy), Vale LP si presenta sfacciata, diretta, onesta. Spiega infatti: “la musica è il mezzo attraverso il quale riesco a fare i conti con le parti più sottese di me ed essendo una delle mie più grandi ossessioni riesce a fare questo in una maniera anche un po’ crudele, ma soprattutto vera. In questi anni altro non ho fatto che vedermela con me stessa, con i miei sentimenti, con le mie emozioni, avere fede nelle mie idee, proteggerle, soprattutto lavorandoci su. Spero che Porcella sia l’inizio di tante cose belle per me e per tutto quello che posso regalare agli altri“.

Con “Porcella” Vale LP invita ad andare al di là della forma

Adesso, Vale LP propone il brano nella sua forma più ibrida. Un giro di chitarra, strofe caratterizzate da pensieri discontinui in contrasto con un ritornello leggero e orecchiabile, danno vita ad una narrazione fuori dai convenevoli, intima e senza sovrastrutture. Porcella è un brano da cantare più che da capire, quale tentativo di sottrarsi all’iper-attenzione della forma. Il titolo è il primo tentativo di sdrammatizzare la paura di esporsi e giocare a proprio vantaggio con le fragilità.

Narrando una “filastrocca per adulti”, con metafore anticonvenzionali, si crea una dimensione che dialoga con il privato. Attraverso ingenuità e sfacciataggine, l’artista cerca di affrontare lo sguardo sociale che spesso fa l’errore di condannare, giudicando provocatorio qualcosa che ha l’obiettivo di esserlo, proprio per scardinare la provocazione stessa.

Questo messaggio è veicolato anche attraverso la cover della canzone, realizzata da Diego Lama (pittore, architetto, giornalista e scrittore). La banda, scanzonata e grottesca che appare, rappresenta le fantasie spregiudicate dell’artista che sotto i vestiti da adulta preserva una pura fanciullezza. Ironizza sul “mondo dei grandi” e sui giudizi di questi ultimi, che hanno perso spontaneità e coraggio nel lasciarsi andare alle proprie immaginazioni. L’unica soluzione per Vale LP sembra essere quella di dover proteggere a tutti i costi la sua ingenuità, sfrontatezza e creatività.