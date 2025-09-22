Utente 175 e il nuovo singolo “Un’altra estate”: da Milano a Barcellona per inseguire un sogno… Alfa

Utente 175 ha scelto un modo fuori dagli schemi per raccontare il suo nuovo singolo Un’altra estate, in uscita il 24 settembre 2025. Armato solo di chitarra e zaino, è partito da Milano con una meta precisa: raggiungere Barcellona per suonare il brano al concerto di Alfa, il 30 settembre alla Sala Apolo.

Ma chi è Utente 175?

Dietro il nome Utente 175 c’è Matteo Rossi, giovane artista milanese che si definisce parte di un mosaico più grande, da cui nasce l’idea di considerarsi come “un numero”. La sua musica riflette il dualismo che lo caratterizza: da un lato il disagio e le fragilità della sua generazione, dall’altro una vitalità travolgente che lo porta a trasformare ogni limite in possibilità.

Una cifra personale che gli ha permesso di costruire un’identità riconoscibile e di parlare a una platea sempre più ampia di ragazzi e ragazze della Gen Z.

Il viaggio verso Barcellona

L’artista emergente della scena pop cantautorale italiana ha deciso di trasformare il lancio del brano in un vero e proprio viaggio on the road di 1.000 km. A sostenerlo non ci saranno sponsor o contratti, ma le sole donazioni raccolte durante le sue esibizioni per strada. Ogni tappa sarà un’occasione per far conoscere la propria musica, condividere emozioni e avvicinarsi un passo alla volta al proprio sogno: suonare davanti a uno dei nomi di punta della nuova scena pop, Alfa.

L’obiettivo finale dell’artista è quello di riuscire a suonare il suo brano davanti ad Alfa, magari sul palco o almeno nel backstage. Un traguardo che potrebbe sembrare folle, ma che rispecchia perfettamente il percorso intrapreso da Utente 175 e la volontà di trasformare un sogno in realtà. Durante il cammino, l’artista documenterà tutto sui suoi canali social, tra esibizioni improvvisate, incontri, difficoltà e piccoli successi quotidiani.

Un’altra estate: il significato del brano

Un’altra estate, fuori su etichetta Meraki, è un brano dal respiro generazionale che unisce malinconia e vitalità. Racconta il momento in cui l’estate finisce e lascia spazio ai ricordi di amori, risate e giornate spensierate, ma anche alle incertezze di ciò che verrà. Un inno alla vita e alle sue sfumature, una fotografia emotiva che molti giovani potranno sentire propria. In questo senso, il viaggio di Utente 175 diventa la naturale estensione del messaggio della canzone: affrontare l’incertezza con coraggio e speranza.