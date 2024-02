Una Voce Per San Marino 2024: Loredana Bertè tra i possibili candidati per volare in Svezia. Ecco il cast completo!

Torna Una Voce per San Marino il Contest musicale con cui da due anni a questa parte viene scelto il rappresentante di San Marino per l’Eurovision Song Contest. Anche quest’anno la finale vedrà confrontarsi artisti meno noti con grandi nome come Loredana Bertè, Marcella Bella e i Jalisse.

A presentare la finale dell’evento con ospite Riccardo Cocciante saranno Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto. L’appuntamento è fissato per sabato 24 febbraio 2024 ore 20L:30 presso il Teatro Nuova Dogana con diretta televisiva trasmessa su San Marino RTV e visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT oltre che in streaming qui).

Il vincitore del Contest, come dicevamo, rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a MALMÖ in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024.

Ed è proprio “il sogno” di tornare in Svezia che ha spinto Loredana Bertè a mettersi in gioco. La cantautrice nei giorni prima della finale di Sanremo 2024 ha manifestato più volte il desiderio di vincere il Festival dando questa motivazione:

“Vorrei vincere perché l’Eurovision si tiene in Svezia. Così il mio ex marito ci rimane malissimo che vado lì a rompergli le scatole“

Loredana si riferisce all’ex tennista Björn Borg con cui fu sposata dal 1989 al 1992, un matrimonio difficile dove, secondo le interviste rilasciate nel corso degli anni dalla Bertè, le era stato impedito di avere figli per ostracismo nei suoi confronti da parte della famiglia di lui.

In realtà da Una Voce per San Marino specificano che la presenza della Bertè è ancora in via di definizione:

“Dopo le dichiarazioni fatte dall’artista in molte interviste sul fatto che se avesse vinto Sanremo sarebbe tornata volentieri in Svezia, noi di UVPSM abbiamo provato a contattarla, nella speranza di un suo sì. La sua fortunata partecipazione a Sanremo e le migliaia di segnalazioni dei suoi fan e dei fan eurovisivi che ci sono arrivate ci hanno convinto a provarci. L’intenzione di partecipare c’è, stiamo capendo insieme al suo staff se i tanti pregressi impegni privati e lavorativi dell’artista le permetteranno di essere a tutti gli effetti l’ottavo big in gara. Lo sapremo nei prossimi giorni.“

Riuscirà Loredana Bertè, già vincitrice del Premio della critica Mia Martini, a realizzare il proprio sogno? Per farlo dovrà vincere contro diversi avversari molto agguerriti. Scopriamoli…

Una voce per san marino – i finalisti

Anche quest’anno diversi volti noti hanno scelto di mettersi in gioco. E con l’arrivo di Pasquale Mammaro nelle vesti di Direttore Artistico del Contest arrivano in gara due artisti di cui curano il management: Marcella Bella e i Jalisse.

Quest’ultimo sono reduci dal ritorno in veste di ospiti al Festival di Sanremo e, in caso di vittoria, tornerebbero all’Eurovision a distanza di 27 anni da quando vi parteciparono con “Fiume di parole“.

Nel cast degli 8 big anche Aaron Sibley cantautore e autore che già lo scorso anno partecipò a Una Voce per San Marino, la cantante e attrice inglese Aimie Atkinson, la band esplosa grazie ad Amici, i La Rua, Pago (cantautore vincitore della seconda edizione di Music Farm visto negli anni recenti al Grande Fratello) e un’inedita operazione nostalgia con Wlady, la regina della dance anni ’90, Corona, Ice Mc e il cameo del fratello di Wlady, Dj Jad.

E c’è anche l’intelligenza artificale

A questi si aggiunge il nono partecipante “big” proveniente dal Contest di Casperaki per l’intelligenza artificiale, la piattaforma di produzione musicale ibrida basata su algoritmi e intelligenza artificiale che consente ai musicisti di esprimere il proprio potenziale.

Una scelta che farà discutere quella di coinvolgere la AI e la società fondata da Mathias Strasser, imprenditore londinese, che con la sua piattaforma aiuta i creativi a generare prime bozze di tracce personalizzabili ed esenti da royalty che gli artisti possono modellare in canzoni complete.

Nell’autunno del 2023, Casperaki ha lanciato un bando pubblico per bozze di canzoni da inviare a Una Voce per San Marino utilizzando i chatbot AI di Casperaki. L’artista vincitrice è Dana Gillespie, cantante blues britannica, che canterà “The Last Polar Bear”, un brano che affronta il tema urgente dell’inquinamento ambientale.

La canzone, inizialmente creata dalla piattaforma musicale AI di Casperaki, è stata trasformata da Dana Gillespie in un potente inno ambientale, evidenziando il suo impegno nei confronti delle preoccupazioni globali attraverso la sua arte.

A completare il cast degli artisti che si esibiranno durante la finale di sabato 24 febbraio 2024, si aggiungeranno altri 7 artisti “emergenti” e un artista sammarinese provenienti dalle semifinali che andranno in onda su San Marino RTV a partire da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio alle ore 21.40.

Sarà una giuria a decidere chi prenderà posto direzione Eurovision 2024.