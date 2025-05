Un cast d’eccezione per la decima edizione del Premio Ravera

Il Premio Ravera, giunto alla decima edizione, celebrerà e ricorderà Gianni Ravera, artefice di successi e innovazioni che hanno segnato la storia della musica e della televisione del nostro Paese.

“In questi anni abbiamo cercato di mantenerne vivo lo spirito, portando avanti un lavoro che unisce rispetto per la memoria e attenzione al presente” dichiara Michele Pecora, ideatore del Premio, che deve proprio a Ravera il suo incontro con la discografia, che dirigerà l’Orchestra Mediterranea per uno show completamente dal vivo presentato da Carlo Conti.

La serata sarà trasmessa in diretta da Radio Subasio, radio partner dell’ evento.

Pecora prosegue: “Quando undici anni fa ho pensato di dedicare un premio a Gianni Ravera, insieme a mia moglie Melissa Di Matteo, co-fondatrice e all’amico di sempre Pasquale Mammaro, non potevamo immaginare che sarebbe diventato un appuntamento così importante e duraturo. Il Premio Ravera è per noi non solo un tributo a un grande uomo di spettacolo, ma anche un modo per ribadire quanto crediamo nella bellezza di condividere la musica dal vivo”.

Il cast della decima edizione

Il Direttore Artistico Pasquale Mammaro dichiara “Ho conosciuto personalmente Gianni e ho avuto il privilegio di collaborare con lui e con il figlio Marco quando prese il suo posto. Quest’anno ci siamo superati, alzando ancora l’asticella di un Premio che si è ritagliato un posto importante nel panorama delle kermesse nazionali.

Con la supervisione di Carlo Conti e un cast davvero pazzesco con Nino Frassica, Serena Brancale, The Kolors, Nomadi, Marcella Bella, Michele Zarrillo, Ditonellapiaga, Gemelli Diversi, Sal Da Vinci, Settembre, Clara, Giordana Angi, Chiara Galiazzo, Luisa Corna, Jessica Morlacchi e Filippo Graziani, per una serata magica degna di ricordare un grande come Ravera”.

E conclude “Questa serata è per tutti noi che crediamo nello spettacolo e nella forza della musica, un motivo per celebrarla e per me, un modo di ricordare Gianni Ravera con gratitudine ed affetto. Ogni anno è una nuova sfida, ma anche una rinnovata emozione”.

Il Premio Ravera a Castelraimondo

Patrizio Leonelli, Sindaco di Castelraimondo dichiara “Il Premio Ravera è diventato un simbolo di successo per Castelraimondo e per tutto il nostro territorio. Un evento che ogni anno cresce, porta vita e passione nella nostra città, e rende omaggio alla grande musica italiana con stile e cuore. È un orgoglio per noi essere il palcoscenico di una manifestazione così sentita e partecipata. Grazie a chi continua a crederci e a farla splendere”.

Al quale segue Renzo Marinelli, Consigliere regionale delle Marche “Il ritorno di Carlo Conti a Castelraimondo, dopo Sanremo è la conferma del valore del Premio Ravera. La Regione Marche sostiene con convinzione eventi che fanno crescere il territorio, valorizzando cultura, identità e partecipazione”.

Gianni Ravera

Nato nelle Marche, ha scritto numerose e straordinarie pagine della storia della musica e della televisione italiana. Noto organizzatore di manifestazioni musicali, in particolare del Festival di Sanremo, di cui aveva curato ben 24 edizioni dal lontano 1962.

Il Festival era la sua creatura come Castrocaro (che inventò lui stesso) che pure aveva portato agli onori della cronaca musicale.

Ravera curò, inoltre, il Disco per l’estate e collaborò a trasmissioni televisive come Fantastico e Serata d’Onore. Nel mondo della canzone Gianni Ravera era diventato una specie di istituzione. A lui devono il loro successo artisti come Iva Zanicchi, Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, lo stesso Michele Pecora, Eros Ramazzotti e Zucchero.