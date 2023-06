Ultimo: nella settimana del debutto del tour negli stadi mette a segno il terzo sold out a Roma

Sabato 1 luglio partirà Ultimo stadi 2023, l’atteso ritorno live del cantautore dei record che tornerà a infiammare gli stadi italiani con sei imperdibili show di cui tre, tutte le date romane, ufficialmente sold out.

Dopo il grande successo del tour negli stadi del 2022, uno show emozionante e di grande successo a cui voi avete assegnato un All Music Italia Awards nella categoria Tour dell’anno, Ultimo è pronto a riportare la sua musica sul palco con in scaletta le canzoni del suo ultimo disco, Alba.

Sono ad oggi oltre 300.000 i biglietti venduti per il tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti e, come dicevamo in apertura, è arrivato il terzo sold out allo Stadio Olimpico di Roma. Tutto esaurito anche nella data del 10 luglio.

ULTIMO STADI 2023 – LA FAVOLA CONTINUA… permetterà all’artista di tornare a farsi sentire live dai suoi fan che, nel corso dei suoi cinque anni di carriera, gli hanno permesso di conquistare 59 dischi di platino, 20 dischi d’oro con oltre 2 milioni di dischi venduti e oltre un miliardo di stream sul solo Spotify.

In attesa dei live ricordiamo che è disponibile su Prime Video Ultimo – Vivo coi sogni appesi, una produzione Think Cattleya prodotta da Martino Benvenuti in collaborazione con Maestro per la regia dei Broga’s, un docufilm che offre un inedito punto di vista sulla vita di Ultimo (vedi qui).

A seguire il calendario del tour 2023.

1 luglio 2023 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil

7 luglio 2023 – Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

8 luglio 2023 – Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

10 luglio – Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

17 luglio 2023 – Milano @ Stadio San Siro

18 luglio 2023 – Milano @ Stadio San Siro

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI