Ultimo nuovo album per Natale? Fermi tutti. Riavvolgiamo un attimo il nastro. Se c’è una cosa su cui si ha già la certezza in questo 2019 in musica è che il protagonista assoluto è il giovane cantautore romano che, tra l’altro, si accinge ad annunciare nuovi appuntamenti per il suo primo tour negli stadi.

Del resto i risultati di Ultimo parlano chiaro.

Discograficamente parliamo di tre dischi in tre anni ( Pianeti del 2017, Peter Pan del 2018 e Colpa delle favole del 2019) per un totale di 8 dischi di platino per gli album e 14 per i singoli a cui si aggiungono altri 13 dischi d’oro, tutti conquistati in un anno e mezzo.

Nelle classifiche di vendita i dischi continuano a stazionare da settimane nella Top 10, un risultato mai visto in Italia sino ad oggi, almeno in “epoca moderna”.

Nell’ultima classifica FIMI Colpa delle favole, uscito da 21 settimane, occupava la posizione numero #3, Peter Pan, da 81 settimane in classifica la #4 e Pianeti, rientrato in classifica da 78 settimane, la #6.

A livello di live l’artista ha realizzato sold out praticamente ovunque vedendo crescere il suo pubblico concerto dopo concerto e, si conseguenza aumentando la grandezza delle location scelte fino ad arrivare, qualche mese fa, a conquistare il primato di artista più giovane ad esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma, ovviamente con un bel sold out.

Il successo e l’amore del pubblico per il cantautore è tale da spingere lui e il suo staff, Honiro Label, Believe Digital e Vivo Concerti, ad annunciare 8 live negli stadi italiani per l’estate 2020 (qui le date e le prevendite).

E nuovi appuntamenti live negli stadi saranno presto annunciati come scritto dallo stesso Ultimo sui social e, probabilmente, anche un nuovo album (o giù di lì) per Natale.

ULTIMO NUOVO ALBUM IN ARRIVO?

“A metà Settembre nuove date per gli stadi.

Intanto a Londra ho registrato le voci di un pezzo nuovo e ora stiamo risentendo e aggiustando alcune cose….. penso che per Natale potrei farvi un regalino…”

Con questo messaggio il cantautore ha fatto impazzire le fan e tutti i suoi estimatori. Del resto che nuovi appuntamenti negli stadi sarebbero stati annunciati a breve erano noto, ma ora si parla anche di musica nuova.

Al momento è ancora presto per poter dire con certezza quale sarà il regalo che Ultimo farà ai suoi fan per Natale. Parlare di un quarto disco di inediti in praticamente due anni è impossibile, probabile invece che il cantautore possa far uscire una nuova versione dell’ultimo album, Colpa delle favole, arricchita con qualche brano inedito e, sopratutto, con il dvd di La Favola, il concerto evento allo stadio Olimpico di Roma.