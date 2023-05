Ultimo racconta i no ricevuti, l’incontro con Renato Zero e la delusione per il comportamento di certa stampa a Sanremo

Ultimo ha rilasciato un’intervista ad Aldo Cazzullo de Il Corriere della Sera definendola la prima vera intervista fatta per la tranquillità che si è creata tra i due. Nella chiaccherata si è parlato dei no ricevuti da Niccolò, di un incontro con molto importante con Renato Zero e delle reazioni di certa stampa nei suoi confronti.

L’incontro con Renato avvenne in quanto la madre dell’artista, Anna, è una Sorcina doc. Un giorno suo zio Ciro ebbe un problema di salute grave e Zero gli stesse molto vicino. Una volta Ultimo prese il coraggio e gli dece ascoltare un brano che avrebbe mandato a Sanremo Giovani, Renato Zero lo ascoltò e fu chiaro in un sms che Ultimo definisce bellissimo: “Io non posso influire sulla commissione, ma anche se potessi non lo farei. È come quando vedi in vetrina un vestito bellissimo, e lo vuoi a tutti i costi. Con il tempo troverai le risposte“.

Anni dopo i due si sono incontrati sul palco dove Renato lo ha presentato come “il suo nipotino che gode della stessa umiltà dello zio“.

Quelle risposte arrivarono a fine 2017 quando Claudio Baglioni lo scelse tra i giovani del suo primo di Festival di Sanremo dove Ultimo trionfò poi nel 2018 tra le Nuove proposte dando il via ad una carriera che non ha mai conosciuto stop.

Prima di quel Festival ci furono però diversi no. Tentò, con le stesse canzoni confluite poi nei suoi primi due dischi, di entrare due volte a Sanremo Giovani quando c’era Carlo Conti, due volte a X Factor e ben tre volte ad Amici.

Maria De Filippi stessa, con cui oggi il cantautore si sente, dichiarò di considerare il non accorgersi del talento di Ultimo e di Arisa, anch’essa fece i casting del programma, tra i più grandi errori del suo programma (vedi qui per un nostro approfondimento).

Arriva anche la domanda sulla stampa che, dopo l’episodio in conferenza stampa con Mahmood del 2019, quest’anno non ha di certo fatto una bella figura. Una parte dei giornalisti infatti ha applaudito quando Amadeus ha annunciato il quarto posto, quindi fuori dal podio, di Ultimo.

“Sono tornato quest’anno a Sanremo, proprio perché l’avevo lasciato in un modo che non mi era piaciuto, e volevo riappacificarmi con il festival. Non ne avevo certo bisogno per rialzarmi, ero reduce dal Circo Massimo e da quindici stadi, ma volevo esprimere la mia riconoscenza per quel palco […]

Come ho preso l’esultanza di parte della sala stampa all’annuncio che non sarei salito sul podio? Ci sono rimasto male. Soprattutto per loro. Non sono una vittima, me te magno. Fai quel che cavolo vuoi, me ne sbatto, vorrei solo sapere: perché? Perché sei contento se Ultimo arriva quarto? Cosa c’è nella tua testa? Perché esulti, perché mi schernisci con quei gesti?”.

E come dargli torto.

Ultimo e geolier

Tornando al presente nell’intervista non se ne fa accenno ma proprio in questi giorni Ultimo è stato avvistato a Napoli dove, non solo sta girando un video o realizzando un servizio fotografico, ma in compagnia di tutto il suo staff (Max Brigante, Felice Ragona e la Ultimo Records) ha incontrato, cenato e brindato con il rapper rivelazione del momento, da settimane ai vertici delle classifiche, Geolier, e lo staff di quest’ultimo.

I fan sognano una collaborazione e di sicuro Ultimo sta realizzando qualcosa a Napoli ma, almeno al momento, sembra che non siano in vista featuring.