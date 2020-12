Arisa scartata da Amici di Maria De Filippi. Ebbene sì, l’interprete di grandi successi come La Notte e Sincerità, tentò anni fa di entrare nel talent show di Canale 5 ma venne scartata ancora prima dei provini.

Questo fatto era già noto ma, nella puntata di sabato scorso, Maria De Filippi ci è tornata su per rassicurare la cantante lirica eliminata in una sfida del programma, Letizia, che il successo può sempre arrivare nella musica, anche senza Amici.

Vista la presenza quest’anno di Arisa nel programma la conduttrice ha colto la palla al balzo per raccontare questo aneddoto in modo più dettagliato…

“Tanti anni fa Arisa venne a fare i provini di Amici e qualche imbecille alla porta non la fece entrare perché decise che non era telegenica. A me lei non arrivò mai perché aveva gli occhiali e l’avevano giudicata non telegenica. Non le fecero superare neanche la sbarra di Cinecittà. Non è che si è arresa perché non è entrata ad Amici. È andata avanti.”