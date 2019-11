TY1 feat. Capo Plaza & Dosseh: tenacia e rivalsa nel singolo “C’est la vie”

E’ uscito C’est la Vie (Thaurus Music / Believe Digital), il nuovo singolo del talentuoso producer TY1 che per l’occasione ha coinvolto Capo Plaza & Dosseh.

TY1 è oggi da annoverare come uno dei più apprezzati producer del rap italiano, ma allo stesso tempo un veterano della scuola hip hop, attivo sulla scena ormai da oltre 20 anni.

Nel corso della sua carriera ha interpretato la scena urban offrendone una visione personale e cogliendo i punti di forza di ogni artista con il quale ha collaborato.

Un percorso di ricerca musicale continua, ma mai scontata e che ha portato a esplorare diversi generi musicali, senza mai snaturare un’impronta che nel tempo è diventata inconfondibile.

Il singolo C’est la vie arriva a tre anni di distanza da Hardship ed è caratterizzato da un sound spontaneo e ammaliante.

Le barre di Capo Plaza completano un progetto in cui è chiaro l’incontro tra mondi differenti, ma omogenei.

Un melting pot che coinvolge sonorità rap, elementi elettronici e trap, senza dimenticare un aspetto decisamente melodico che caratterizza l’inciso.

Il brano, che racconta della difficoltà di raggiungere certi obiettivi e di quella sensazione di rivalsa che si prova quando si ottiene un risultato.

Il brano è reso ancor più prezioso dalla collaborazione con il noto rapper francese Dosseh.

TY1

TY1 è lo pseudonimo di Gianluca Cranco. Nel 1997 ha conquistato il titolo di campione italiano di DJing vincendo il primo ITF.

Negli anni ha collaborato con numerosi artisti della scena hip hop come Clementino e Rkomi, ma anche altri apparentemente lontani dal suo mondo di riferimento come per esempio Calcutta.

Recentemente ha lavorato con Marracash nei brani Non sono Marra feat Mahmood e Quelli che non Pensano (Ne abbiamo parlato anche Qui).