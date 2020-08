Prenderà il via il 30 agosto a Sutrio (UD) presso lo Zoncolan Parking Lot l’insolito tour estivo dei Tre allegri ragazzi morti La via di casa.

Si tratta di una tournée che si snoderà in 5 date per il Friuli Venezia Giulia. Un modo diverso per scoprire città, monti, fiumi, castelli e tradizioni della regione a est della nostra penisola in compagnia delle canzoni della band indipendente che recentemente ha festeggiato 25 anni di carriera (ne abbiamo parlato Qui).

Il progetto è realizzato con il sostegno dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e PromoTurismo Fvg.

Un viaggio di una settimana per raccontare e accompagnare i fan alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni che hanno ispirato la produzione artistica della longeva band indipendente.

“Un’occasione speciale per noi, per immaginare come sarà il rapporto con la musica e la nostra gente. Torniamo assieme alla natura. La cosa più vera che c’è.”

Queste le parole di Davide Toffolo, storico componente della band, che in pieno lockdown ha pubblicato il singolo Quando, un inno per sentirsi uniti (Qui il nostro articolo).

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI LA VIA DI CASA – I CONCERTI

Ecco le date del tour itinerante La Via Di Casa.

Domenica 30 agosto – Sutrio (UD) – Zoncolan Parking Lot

Martedì 1 settembre – Malnisio di Montereale Valcellina (PN) – Ex Centrale Idroelettrica A. Pitter

Giovedì 3 settembre – Fiumicello Villa Vicentina (UD) – Parco sull’Isonzo

Venerdì 4 settembre – Maniago (PN) – Castello

Sabato 5 settembre – Faedis (UD) – Valle

Tutti gli eventi saranno in orario pomeridiano.

Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso ai singoli eventi si invita a seguire i canali social dei Tre allegri ragazzi morti e il sito http://www.treallegriragazzimorti.it/concerti/

Foto di Magliocchetti