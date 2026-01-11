11 Gennaio 2026

Tony Maiello: il singolo “Due gocce nel mare” è un dialogo dell’anima

Il cantautore, vincitore di “Tale e Quale Show”, conferma la sua attitudine a raccontare fragilità e profondità interiori

Tony Maiello torna con il singolo "Due gocce nel mare"
Tony Maiello torna con il singolo Due gocce nel mare, disponibile negli store digitali dal 9 gennaio 2026. Il cantautore, vincitore di Tale e Quale Show, tratta il tema del confronto interiore con se stessi.

Due gocce nel mare (etichetta: DIY Italia) mette in dialogo tra loro le diverse identità di una persona. In ognuno, convivono il bambino che si è stati, l’adulto che si è oggi e la persona che si sarà domani. Queste tre voci si osservano, si parlano, si interrogano e si perdonano.

Tony Maiello durante la presentazione del singolo “Sopravvivere” scritto con i Room 9, presentato al 105 Stage. Tale & Quale Show vincitore

Maiello esplora il concetto di eredità emotiva. Ognuno porta dentro qualcosa che è legato all’esperienze passate e che continua a vivere in lui. Paure, desideri, ferite e speranze si intrecciano in un incontro introspettivo. Due gocce nel mare racconta quanto sia complesso, ma allo stesso tempo liberatorio, imparare ad ascoltare e accogliere tutte le voci interiori.

Con questo brano, Tony Maiello dà vita ad una confessione sincera e matura. Il cantautore conferma la sua capacità di scandagliare l’animo umano e raccontare la fragilità con un linguaggio espressivo. Due gocce nel mare parla a chiunque abbia sentito il bisogno di ritrovarsi e di riconciliarsi con se stessi. La canzone è un viaggio interiore confortante, dove ogni sé riconosce nell’altro un frammento della propria storia.

