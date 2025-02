Tony Cicco della Formula 3 torna con una ballad rap e presenta “Esterrefatto”

Musicista e cantante della Formula 3, lo storico complesso che ha accompagnato Lucio Battisti in diverse tournée, Tony Cicco torna – insieme a Kevin Peci – con una ballad rap e presenta l’inedito Esterrefatto.

Il brano descrive lo stupore che ci assale ogni giorno, fin dalla mattina, quando veniamo a conoscenza di tutti gli assurdi episodi di violenza che imperversano in tutto il mondo, coinvolgendo centinaia di migliaia di esseri umani senza alcuna distinzione di età, sesso o religione.

Scritto dal producer Marco De Antoniis e realizzato insieme al grande musicista e arrangiatore Paolo Amati per le edizioni Flender Produzioni / APbeat, Esterrefatto è dunque un inno alla pace, ma è anche un inno di speranza dedicato all’amore: l’unico sentimento che merita di vincere, sempre, nonostante l’uomo continui a ricadere nella trappola della guerra, dimostrando di non aver imparato nulla dai propri errori, commessi in passato.

TONY CICCO: DALLA FORMULA 3 CON LUCIO BATTISTI AD “ESTERREFATTO”

Esterrefatto è accompagnato da un video (regia di Marco D’Andragora) che, per omaggiare Lucio Battisti, è stato girato sul lago di Bracciano, una delle località più assiduamente frequentate dall’artista, dove – tra l’altro – ha visto la luce windsurf windsurf, brano dedicato all’omonimo sport acquatico da lui tanto amato.