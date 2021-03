Tommaso Zorzi Bocca di Rosa. Ebbene sì. il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ospite nella prima puntata del Maurizio Costanzo Show in onda domani sera su Canale 5 in seconda serata, si è esibito per la prima volta nelle vesti di cantante.

Del resto la musica, Tommaso lo ha confessato in più occasioni, è una delle sue grandi passioni e il ragazzo, amatissimo dal web già prima del GF, ma la cui popolarità oggi è alle stelle, si è cimentato in una sua reinterpretazione di Bocca di rosa di Fabrizio De André come potete vedere in questa anteprima video postata dall’ufficio stampa del programma, Betty Soldati.

Sul palco dello show erano presenti anche l’attrice Ornella Muti, la regina della lirica Katia Ricciarelli, il Direttore de Il Mattino Federico Monga, i giornalisti Giampiero Mughini, Claudia Fusani e Francesco Borgonovo, l’attrice comica Gabriella Germani, la conduttrice Maria Teresa Ruta, l’attrice Rosalinda Cannavò, Marisela Federici e l’attrice Eva Grimaldi.

