Nuovo singolo per Tommaso Stanzani... al ritmo di bachata nasce un "Flor de luna"

Tommaso Stanzani Flor de luna testo e significato del nuovo singolo del giovane ballerino lanciato da Amici Di Maria De Filippi che, nel corso del 2022, ha debuttato come cantante.

Classe 2002, nato a Sant’Agata Bolognese, ha un curriculum televisivo che lo ha visto partecipare alla prima edizione de Il Cantante mascherato, entrare nel 2020 nella scuola di Amici, danzare nel video di Stelle cadenti di Ermal Meta, diventare ballerino per Battiti Live e, tra le altre cose, fidanzarsi con il vincitore de Il Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi.

Dopo aver pubblicato nel 2022 con Mescal Origami, singolo scritto insieme a Leonardo Lamacchia e Cristian Milani, ora è tempo di nuova musica per il giovane e poliedrico artista.

Tommaso Stanzani Flor de luna significato del brano

Fuori dal 29 luglio Flor de luna è pubblicato da Vinians Prod Srl con distribuzione Ada Music Italy. Il pezzo è una bachata latin pop scritta dallo stesso Tommaso Stanzani con Mattia Cino Cerri in arte Cino (producer multiplatino, che ha anche prodotto il brano), Alex Brognara (artista che ha collaborato con importanti nomi della scena latina internazionale), Zo Vivaldi e Hank.

Ecco come racconta la canzone Tommaso Stanzani…

“Flor de Luna è quell’oasi felice che trovi in un solo sguardo, dove puoi ricavare quello spazio senza tempo in cui puoi perderti nell’amore che sboccia come un fiore delicato sotto la luna. Una musica sensuale che ti riporta alla voglia di quei baci salati, come la magia di un’emozione che si ripete all’infinito“.

Tommaso Stanzani Flor de luna testo e audio

Ogni volta che

tra gente vedo un volto che non c’è

sto pensando a te

so che ti manco e non lo fai vedere

Parlavamo con gli occhi senza parole

persi in uno sguardo per ore ed ore

sai com’è

e mi sento vuoto senza di te

vuoto come l’alba se gli togli il sole

da dov’è

Ti ho dato un flor de luna

sudore sulla schiena

per le strade si respira

un profumo che mi chiama

è come una magia

è nato un flor de luna

che al buio della sera

per le strade si respira

un profumo che mi chiama

è come una magia

Come mai, te ne vai

non sei mai, dove vorrei

e lo sai, che non mi hai

detto mai quello che nascondi

sotto quella maschera e quell’armatura

puoi mentire agli altri ma con me non dura

da dov’è

Ti ho dato un flor de luna

sudore sulla schiena

per le strade si respira

un profumo che mi chiama

è come una magia

è nato un flor de luna

che al buio della sera

per le strade si respira

un profumo che mi chiama

è come una magia

Sale, sale

labbra che sanno di mare

il vento muove la marea

al ritmo della luna piena

sale, sale

labbra che sanno di mare

il vento muove la marea

al ritmo della luna piena

Ti ho dato un flor de luna

sudore sulla schiena

per le strade si respira

un profumo che mi chiama

è come una magia

è nato un flor de luna

che al buio della sera

per le strade si respira

un profumo che mi chiama

è come una magia

Ti ho dato un flor de luna