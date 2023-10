Tommaso Paradiso, un giro nei pub alla scoperta dell’album “Sensazione Stupenda”

Questa sera – giovedì 5 ottobre – alle ore 22:00, al Beda House di Milano, terminerà il giro nei pub per ascoltare insieme a Tommaso Paradiso alcune delle tracce contenute nel suo nuovo album “Sensazione Stupenda“, in uscita venerdì 6 ottobre.

L’incontro nei pub, nell’immaginario del cantautore, è un’esperienza immersiva e intima, riservata a chi ha effettuato il pre-order del nuovo disco: un’occasione unica per incontrare l’artista e ascoltare i suoi più grandi successi, ma anche alcune preziose anticipazioni dell’album, in un’atmosfera speciale.

Tommaso Paradiso, “Sensazione Stupenda”

Prodotto da Matteo Cantaluppi e interamente scritto da Tommaso Paradiso, “Sensazione Stupenda” è il secondo album in studio del cantautore e contiene – oltre alla title track – i singoli “Viaggio Intorno Al Sole” (disco d’oro), “Amore Indiano” (in collaborazione con i Baustelle) e “Blu Ghiaccio Travolgente“.

Tommy 2023: le date del tour

L’uscita del nuovo album “Sensazione Stupenda” sarà seguita da un tour, Tommy 2023, che – dopo l’esperienza nei teatri dello scorso anno – porterà Tommaso Paradiso sui palchi dei palazzetti delle principali città italiane.

In scaletta i brani contenuti in “Sensazione Stupenda“, ma anche tutti i più grandi successi del cantautore e dei Thegiornalisti: da “Completamente” (triplo disco di platino) a “Riccione” (quadruplo disco di platino), passando per “Ricordami” (disco di platino), “Non avere paura” (triplo disco di platino), “Felicità puttana” (quadruplo disco di platino), “Da sola in the night” (disco di platino), “Fine dell’estate” (disco d’oro), “Zero stare sereno” (disco di platino), “Tutte le notti” (disco di platino) e “Magari no” (disco d’oro).

Di seguito riportiamo tutte le date del tour ad ora annunciate:

Giovedì 16 novembre 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

@ Palazzo dello Sport Domenica 19 novembre 2023 – Napoli @ PalaPartenope

@ PalaPartenope Martedì 21 novembre 2023 – Bari @ PalaFlorio

@ PalaFlorio Sabato 25 novembre 2023 – Padova @ Kioene Arena

@ Kioene Arena Martedì 28 novembre 2023 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

(MI) @ Mediolanum Forum Sabato 2 dicembre 2023 – Catania @ PalaCatania

@ PalaCatania Mercoledì 6 dicembre 2023 – Torino @ Pala Alpitour

Biglietti disponibili su vivoconcerti.com