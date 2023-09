Tommaso Paradiso annuncia singolo, album e tour… ma prima una “Sensazione stupenda”

Tommaso Paradiso è pronto a tornare con nuova musica. Uscirà infatti ad ottobre 2023 il secondo album da solista dell’ex Frontman dei Thegiornalisti. Ad anticiparlo saranno due brani di cui uno, “Sensazione stupenda“, dà il nome al disco.

Il 3 marzo del 2022, dopo svariati rinvii dovuti alla pandemia, il cantautore ha rilasciato il suo primo progetto in solo, “Space cowboys“, album certificato con il disco d’oro,

In seguito sono stati pubblicati alcuni nuovi singoli ovvero “Piove in discoteca” (2022, disco d’oro), “Viaggio intorno al sole” (2023) e, per l’estate 2023, “Amore indiano” con i Baustelle.

Ora è tempo di nuova musica.

Tommaso Paradiso sensazione stupenda è il nuovo album

Ad anticipare questo nuovo progetto del cantautore sarà proprio il brano che da il titolo al disco, “Sensazione stupenda“. La canzone verrà lanciata sulle piattaforme digitali mercoledì 6 settembre.

Questo brano non sarà il primo singolo ufficiale estratto dal disco. Il singolo verrà lanciato nelle settimane successive e anticiperà l’uscita del disco per Island Records/Universal Music prevista per il 6 ottobre 2023.

Il secondo album di Tommaso Paradiso è stato prodotto da Matteo Cantaluppi e conterrà al suo interno anche “Viaggio intorno al sole” e “Amore indiano“. Il disco è stato interamente scritto da Tommaso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour.

Ecco come racconta lo stesso Paradiso questo nuovo progetto:

“È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me.“

IL TOUR

Dal mese di novembre il cantautore sarà in tour con TOMMY 2023 – una serie di concerti prodotti e organizzati da Vivo Concerti. Queste le date:

Giovedì 16 novembre 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 19 novembre 2023 – Napoli @ PalaPartenope

Martedì 21 novembre 2023 – Bari @ PalaFlorio

Sabato 25 novembre 2023 – Padova @ Kioene Arena

Martedì 28 novembre 2023 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 2 dicembre 2023 – Catania @ PalaCatania

Mercoledì 6 dicembre 2023 – Torino @ Pala Alpitour





Foto di copertina di Alessandro Treves