Tommaso Paradiso: in Piove in discoteca la storia di due innamorati con l’estate alle porte

Tommaso Paradiso ha annunciato che sta per arrivare il suo nuovo singolo, Piove in discoteca, disponibile in radio, su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il prossimo 27 maggio.

Il primo inedito dopo la pubblicazione del suo disco d’esordio Space Cowboy è stato scritto da Tommaso Paradiso stesso insieme a Dario Faini e Davide Petrella ed è stato prodotto da Drd.

Di cosa parla il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Piove in discoteca

La canzone racconta “le vicende di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che riprendono l’estate ormai alle porte, si incontrano in un’isola per viversi l’amore lontano da tutto e da tutti, circondati solo dal sole e dal mare del golfo di Napoli, in una classica estate all’italiana”.

La canzone sarà pubblicata a circa due mesi dall’uscita del debutto solista di Paradiso fuori dai TheGiornalisti, Space Cowboy, prodotto per la maggior parte da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.).

Il progetto, dal sound analogico, presenta da un lato il legame con la terra e la concretezza, dall’altro quello con lo spazio, verso quale il cantante ha cercato di puntare come un odierno astronauta. Un disco carico di atmosfere cinematografiche e agli anni ‘8o, tanto cari a Paradiso.

Per presentare questo nuovo singolo, il 9 luglio Tommaso Paradiso darà inizio al Tommy Summer Tour 2022 con una scaletta formata da tutti i suoi più grandi successi. Durante lo show infatti si alterneranno tutti i singoli della sua carriera, i grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei.

In arrivo allo scoccare della mezzanotte del 27 maggio il testo integrale della canzone e l’audio su All Music Italia. Il pezzo è in aggiornamento.