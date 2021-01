E’ uscito in digitale Ain’t Givin Up, l’Ep d’esordio di Tolkins, musicista e compositore milanese il cui vero nome è Mattia Del Conte. Contestualmente è disponibile anche Jamaica Remix, il remix del singolo che racconta una storia d’amore atipica e l’importanza del carpe-diem.

L’Ep contiene i singoli usciti quest’anno e due brani inediti che rappresentano perfettamente il mood dell’artista.

Ain’t Giving Up completa la collaborazione del giovane artista con Livio Magnini che ha rappresentato l’inizio di un percorso da solista per TolKins.

“‘Ain’t Givin up’ esce al termine di un anno complicato e difficile per tutti noi. Il titolo è un invito a non mollare, a tenere duro e riprenderci in mano il nostro futuro e le nostre vite.”

Così racconta TolKins.

Questa la tracklist di Ain’t Givin Up.

1. Sober

2. Jamaica

3. Big Yellow House

4. Mojito

5. Ain’t Givin Up

6. Cold Words

TOLKINS

Tolkins è nato nel 1990. Studia per 10 anni chitarra classica con Massimo Coratella e chitarra elettrica Blues con Fabio Vitiello.

Dopo aver militato in molti gruppi come Alabaster, The Hijackers e The Remedy, nel 2010 firma il primo contratto discografico come cantante, chitarrista e autore degli Antigua e nello stesso anno si esibisce Live in piazza Duomo a Milano per LiveMi.

Nel 2011 arriva tra i 50 finalisti di Sanremo Giovani con il brano Irraggiungibile e l’anno successivo con gli Antigua il tour Italiano di Anastacia e inizia la sua esperienza da Dj.

Nel 2019 con il trio rock/electro Old Broken Radio firma un contratto discografico e di distribuzione con RTI Mediaset.

Dal 2020 assieme a Richard Aardenburg ha fondato Room1025, una creative music boutique che si occupa di music supervision e music composition per l’audiovisivo.

Foto di Emanuele Reguzzoni