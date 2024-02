Tiziano Ferro scrive a Sangiovanni: “Prenditi cura di te. Farà bene al tuo spirito ma anche allo spirito di chi ti sta accanto”

Nei giorni scorsi Sangiovanni, che già durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo aveva manifestato il suo malessere psicologico, ha annunciato la decisione di rimandare album e live per prendersi cura di sé. Tra i tanti messaggi di colleghi ricevuti ce ne è uno molto sentito da parte di Tiziano Ferro.

Il terzo progetto discografico di Sangio avrebbe dovuto uscire a marzo prossimo ma, con il benestare della sua casa discografica, la Sugar Music (vedi qui) tutto è stato fermato e rimandato a data da destinarsi:

“…non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo” ha scritto sui social il giovane cantautore.

Tanti i messaggi arrivati al ragazzo da parte dei colleghi. Da Emma Marrone a Blanco, dall’amica Madame a Francesca Michielin, da Loredana Bertè che ha citato Tenco (“Gli uomini senza idee per primi vanno a fondo” e tu invece devi navigare lontano!) fino al direttore artistico di Amici, Mamo Giovenco (“Ieri oggi e domani insieme“)

Tra i tanti commenti spicca per intensità e verità quello di Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina ha vissuto momenti molto difficili nei primi anni della sua carriera, disagi che, oltre che nelle sue canzoni, ha raccontato in parte nel libro “30 anni e una chiaccherata con papà“. Proprio per questo motivo ha voluto dare dei consigli a Sangiovanni, primo tra tutti quello di cercare una guida…

“Caro Sangio, sei giovane e ti sono piovute addosso immense responsabilità; tutte insieme e da un giorno all’altro. So bene cosa vuol dire avere la tua età e ritrovarsi nello stato che hai descritto in questo post. Se c’è qualcosa della quale avrei avuto bisogno all’epoca era semplicemente di un amico, un conoscente o anche solo una persona più adulta e saggia di me che mi dicesse: ‘Non lasciare siano gli altri a decidere ciò che ti rende felice e ciò che no. Prenditi il tempo del quale hai bisogno e vedrai che troverai la chiarezza che adesso non hai’. Quindi, ecco, sottoscrivo il virgolettato e aggiungo: a costo di importelo, prenditi cura di te. Farà bene al tuo spirito ma anche allo spirito di chi ti sta accanto. Prenditi il tempo del quale hai bisogno.“

Ovviamente tra tutti questi commenti c’è anche chi pensa che il cantautore abbia rimandato tutto in accordo con il suo team dopo il penultimo posto al Festival di Sanremo quando semplicemente Sangiovanni ha preso la scelta coraggiosa di fermarsi e dire basta condividendo la sua scelta perché possa essere un messaggio utile nei confronti di tanti altri giovani.