Torna Tish con il singolo “Fu+ked Up” in duetto con Sethu

Tish, artista che il grande pubblico ha conosciuto grazie ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione vinta da Alberto Urso dove è riuscita a vincere due premi, la borsa di studio Banca5 e il Premio Tim, è pronta a pubblicare un nuovo singolo.

Tijana Boric, questo il vero nome di Tish, ha 20 anni ed è nata nella Repubblica Serba.

Cantante e musicista, poliglotta (parla 6 lingue), fa musica da quando ha 4 anni. Suona pianoforte, violino, viola, chitarra e ukulele. Ha cominciato a studiare canto da cinque anni.

Il nuovo brano si intitola Fu*ked up ed è una collaborazione con Sethu, vero nome Marco De Lauri, cantante-rapper nato a Savona. La data di uscita è fissata per il 30 luglio 2021 con Sony Music Italy.

Dopo Rido Male, brano uscito ad ottobre 2020, Tish continua con questa nuova direzione artistica che la vede cantare in italiano.

TISH FU*KED UP, il nuovo singolo

Fu*ked Up è un botta e risposta che ricostruisce le insicurezze di una coppia incastrata in una relazione tossica.

I due artisti in questo brano rappresentano la paura della solitudine e la difficoltà di restare soli con sé stessi. La produzione di Fu*ked Up, curata da Daddy Joke, gioca sul contrasto tra le sonorità pop e il significato fortemente emotivo del brano.

TISH FU*KED UP testo e audio

Ho visto le case,

il mondo riparte al contrario.

Treni e ritardi,

aspettiamo i quarti

sul binario

Leggimi gli occhi

come i tarocchi

e non lo sai

(E non lo sai)

Mi dici “per sempre”

come fosse niente

come fai?

Dormo sola sul divano

me l’hai detto: vacci piano.

Dici sempre “tutto ok”

sembra un film che va in replay

Senti sempre altre tipe

e le nascondi tra le righe

Io per le altre sparirei

ma per te mi sparerei

(Aaah aaah)

E nascondevi le cose da me

(Aah aaah)

Non eravamo in due,

eravamo in tre

E sono Fu*ked up ogni giorno perché

non riesco a stare da solo con me.

Cambio città ma non cambio per te,

Ho messo da parte tutte quelle cazzate

Non mi trovo quando mi cerchi

Ci cade tutto addosso lo sai,

Con me

Stringo pillole fra i miei denti,

Ho messo da parte tutte quelle cazzate

(Aaah aaah)

(Aaah aaah)

OK!

Oggi non ho più le forze

Solo tra i sensi di colpa triste

Sono stronzo anche se fosse

sarei da solo in una fossa

Non sai come prendermi,

Dammi il tempo di riprendermi

resto fu*ked up

non ci penso più

Resto fu*ked up

Non ci penso piu

E sono fu*ked up ogni giorno perché

non riesco a stare da solo con me.

Cambio città ma non cambio per te,

Ho messo da parte tutte quelle cazzate.

Non mi trovo quando mi cerchi

Ci cade tutto addosso, lo sai.

Con me eh.

Stringo pillole tra i miei denti

Ho messo da parte tutte quelle cazzate.

(Aaah aaaah)

E se ti penso un po’ mi perdo

( aaah aaah)

Lasciamo stare, dai torniamo indietro.

E sono fu*ked up ogni giorno perché

non riesco a stare da sola con me.

Cambio città, ma non cambio per te,

Ho messo da parte tutte quelle cazzate.

E sono fu*ked up ogni giorno perché

Non riesco a stare da solo con me.

Cambio città, ma non cambio per te,

Ho meseso da parte tutte quelle cazzate.

(Aaah aaah)