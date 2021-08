Tiromancino annuncia il nuovo singolo, esce il 10 settembre “Domenica”

Tiromancino Domenica è il titolo del nuovo singolo in uscita a settembre.

Ad annunciarlo attraverso i propri profili social è stato il cantautore stesso, felice di poter condividere nuova musica in attesa del nuovo album in uscita in autunno, il primo dal suo ritorno alla Virgin Records / Universal Music.

Riguardo a questo nuovo progetto musicale Tiromancino ha dichiarato:

“L’album di inediti che uscirà in autunno è il frutto di anni di lavoro, esperienze e vita vissuta. Ci ho lavorato con l’entusiasmo e la gioia dei primi dischi curando ogni dettaglio e sfumatura, ogni verso e immagine. Poi penso alla piega che la musica ha preso di recente… un panorama in cui gli album non esistono più e le canzoni devono essere solo oggetti tutti simili performanti su piattaforme digitali e mi chiedo chi me lo fa fare? La risposta è: la passione, l’amore e la musica stessa, arte che continuo ad adorare e onorare. Dovessi anche ascoltarlo da solo o con 4 amici, ne sarebbe comunque valsa la pena.”

TIROMANCINO DOMENICA

Nella foto di copertina, elaborata graficamente da Daniela Boccadoro e postata da Federico stesso, l’artista è ritratto da Giovanni Canitano. Ecco l’annuncio di Tiromancino:

“Buongiorno a tutti !

Ecco la cover di “Domenica”, il primo passo di quello che sarà un lungo e avventuroso viaggio. Uscirà il 10 Settembre ma non ho resistito. È una canzone nata in un istante ma che racconta tutta una vita.

Ve la presento così… direttamente in pigiama. Caffè?“

Il nuovo singolo uscirà in radio e sulle piattaforme digitali venerdì 10 settembre.

Ad oggi Tiromancino ha pubblicato tre singoli dopo la fine del contratto con Sony Music: Vento al sud, Finché ti va e Cerotti. Nel durante ha anche pubblicato il suo nuovo film, Morrison (ne abbiamo parlato qui e qui) che ha riscosso un buon successo da parte del pubblico e della critica, e si è sposato.

L’ultimo disco di inediti dell’artista risale al 2016, Nel respiro del mondo.