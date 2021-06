Continua il successo di MORRISON, il film di Federico Zampaglione. Premiato ai nastri d’argento Lorenzo Zurzolo

In Copertina

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 25 giugno

Radio date 25 giugno Anche questa volta il radio date del 25 giugno fa il pieno di nuovi singoli. Un altro centinaio di canzoni è pronto per.

Emma live al Carroponte di Milano con uno spettacolo energico figlio di 10 anni di coerenza ed evoluzione

Quello del 23 giugno è stato il primo di tre live che si svolgeranno a Milano .

Fedez risponde duramente al Vaticano che si oppone al DDL ZAN: "Siamo uno stato laico, perché i preti non vengono processati dallo stato italiano?"

Il rapper non ci va leggere e ricorda allo Stato Vaticano citando le tasse dovute all'Italia e il trattamento sui preti accusati di molestie.

Music Awards 2021: tornano a settembre i premi della musica italiana. Alla guida Carlo Conti, Vanessa Incontrada e Nek

Quella in onda a settembre sarà la 15esima edizione dei premi della musica italiana.

Amici 20: a poco più di un mese dalla finale i talent del programma quasi a quota 1 milione di copie vendute

La parte del leone spetta a Sangiovanni che da solo porta a casa più della metà del totale delle vendite degli artisti di Amici 2020/2021.

Laura Pausini ritira il Nastro D'Argento e scrive alla figlia: "Se sei fiero di te, puoi tornare a casa anche a mani vuote, ma il premio lo hai vinto tu"

"Un premio in Italia per me vale più di qualsiasi altra cosa" ha commentato l'artista sui social.

La hit di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, Mille, diventa "Pummarola" nella parodia de Le Coliche (testo e video)

Il brano originale del trio si candida già a diventare la hit dell'estate forte del disco d'oro conquistato in una sola settimana.

Sangiovanni: superata quota mezzo milione di copie tra album e singoli, arriva "Sangiovanni Acoustic"

Nell'articolo il link per acquistare il vinile 45 giri con strumentali di Dardust e la ristampa del disco con la felpa di Sangio.

Battiti Live 2021 diventa Radio Norba Cornetto Battiti Live. Ecco il cast ufficiale completo con quasi 80 artisti

Presenti artisti italiani e internazionali. Lo show sarà aperto con prenotazione sul sito, a 400 persone.

Da giugno a settembre, tutti i concerti dell'estate 2021 data per data

Un calendario in costante aggiornamento con tutti i live della bella stagione.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Videointervista a Jack Savoretti: “'Musica Leggerissima' è un ottimo esempio di 'Europiana'”

Il 25 giugno uscirà il nuovo album di Jack Savoretti Europiana. Un progetto del quale abbiamo parlato in una videointervista.

Intervista a Michele Bravi e Sophie and The Giants: “Falene è un pezzo che vive all'indicativo presente”

Falene è il nuovo singolo di Michele Bravi e Sophie and The Giants. Una collaborazione della quale abbiamo parlato in una videointervista.

Musicultura 2021: le interviste realizzate durante la kermesse dello Sferisterio di Macerata

Da Elasi ai vincitori, The Jab, da Veronica Maya a La Rappresentante di lista.

Videointervista a Pierpaolo Pretelli: "L'idea de L'estate più calda è nata al ritiro della nazionale New Dreams"

Il brano sta ottenendo ottimi risultati su Spotify e YouTube. Ieri è stato presentato ufficialmente il video.

Intervista ai Galassie, la band che debutta live questa sera a Spaghettiland

La band ha pubblicato lo scorso 28 maggio il singolo "Papaya".

Intervista a Scarda: “In 'Bomboniere' non scrivo più esclusivamente in rima baciata”

E' uscito lo scorso 4 giugno il nuovo album di Scarda Bomboniere prodotto da Gianmarco Manilardi, con gli arrangiamenti di Riccardo Di Paola.

Scoppia sul web la polemica su Madame... forse ci si scorda spesso che si acquista la musica, non la persona

Madame, scoppia la polemica sul web con tanto di Influencer come Riccardo Dose a darle contro. Nel mio solito giro sul web inciampo nella polemica del giorno e, da bravo direttore di un sito indipendente che parla dell'argomento meno interessante per i lettori del web, la musica, non mi faccio scappare l'occasione per scriverne. Mi piace sottolineare...

Davide Shorty: è partito il fusion.tour 2021. Date e biglietti

Dopo l'esperienza al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, Davide Shorty è pronto a calcare i palchi della musica dal vivo. Il fusion.tour ha.

La Rappresentante di Lista: inizia il My Mamma Tour a suon di sold out. Date e biglietti

La Rappresentante di Lista torna in tour. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 col brano Amare, l'estate 2021 sarà l'occasione per presentare dal vivo.

Rocco Hunt continua a collezionare grandi numeri tra Italia, Spagna e Francia

Grandi numeri per l'artista partenopeo... e pensare che, giusto qualche anno fa, pensava di abbandonare la musica.

Continua il successo di MORRISON, il film di Federico Zampaglione. Premiato ai nastri d'argento Lorenzo Zurzolo

Federico Zampaglione è stato anche premiato come Artista Multimediale Italiano all’ultima edizione del Premio Roma Videoclip.

Gemitaiz e MACE pubblicano "Quello che resta", il documentario girato in Mozambico che racconta dei brani Bianco/Gospel

Il cortometraggio ripercorre il viaggio dei due artisti in Mozambico e la realizzazione di Bianco/Gospel.

I Fast Animals and Slow Kids annunciano le date del tour acustico "Dammi Più Tempo", insieme al loro primo documentario

I Fast Animals and Slow Kids parlano del documentario dedicato ai 10 anni di carriera e presentano il loro tour estivo, in versione acustica.

Mahmood pubblica con Vevo "Ghettolimpo ", primo video di una serie in tre parti

A questo primo video seguiranno Talata (٣) e un cortometraggio intitolato The Making of Mahmood.

Giulia Penna pubblica il nuovo brano “Savana” dalle sonorità urban-pop

Il brano rappresenta un nuovo capitolo nel percorso musicale della cantante romana.

Emma: i talent dell'ultima edizione di X Factor in apertura alle date milanesi del Fortuna Live 2021

Casadilego, Blind, Blue Phelix, Cmqmartina, Mydrama e Vergo saranno ospiti in apertura al Fortuna Live 2021 nelle date milanesi.

Franco Battiato: a settembre un concerto evento per ricordarlo grazie ai big della musica italiana

Organizzato dall'ultimo manager dell'artista, l'evento si svolgerà il 21 settembre all'Arena di Verona.

Emis Killa in difesa di Madame: "La verità è che ha ragione. È un’ epoca malata!"

Già nelle scorse settimane, prima della collega, Killa si era esposto sull'argomento proprio su Twitter.

Raphael Gualazzi: luoghi suggestivi e particolari per il tour 2021. Date e biglietti

Raphael Gualazzi torna in tour con il Gualazzi Live Summer 2021. In questo tour il cantautore e compositore ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 25 giugno

Le pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 18 giugno 2021. Blanco & Sfera Ebbasta, Marco Mengoni, MIchele Bravi e...

Speciale Testo & ConTesto: a 26 anni dalla scomparsa l'analisi di tre canzoni per omaggiare Mia Martini

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Marte Marasco ritorna con il brano "Sarà per sempre"

Cali esordisce con il singolo electro-pop “Amami così”

Caffellatte pubblica “Sottovuoto”, il nuovo singolo che parla di agorafobia

Il miracolo di Lourdes è un EP di sei canzoni, 6 pezzetti di un puzzle che non si incastrano più tra loro

Comete racconta la sua storia da busker nel disco “Solo cose belle”

Godot. si dichiara alla musica in "I sogni degli altri"

I Dellai dopo "Io sono Luca" lanciano "Teresa"

Sergio Andrei canta una storia di incomprensione nel brano “Brava che sei”

LE LARVE lancia il nuovo singolo... "Quella cosa"

CERTIFICAZIONI FIMI SETTIMANA #23: Amici sempre al top... Aka 7even è disco d'oro e poi Emma, Sangiovanni, Alessandra Amoroso.

Classifica Spotify Settimana #24: Sangiovanni resiste agli attacchi di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #24: Sangiovanni frena l'ingresso di Mahmood. Super Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

Classifica Radio Earone Settimana #24: Martin Garrix, Bono e The Edge in testa. I Sottotono sul podio!

Certificazioni FIMI settimana #23: Deddy è disco d'oro. Nuove certificazioni anche per Sangiovanni e Tancredi

Classifica Spotify Settimana #23: Sangiovanni al top! Nella Viral i brani di Michele Merlo

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

