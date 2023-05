Si è spenta dopo una lunga malattia la regina del rock internazionale, Tina Turner. Il ricordo degli artisti italiani

Il mondo della musica, e non solo, di tutto il mondo, piange la scomparsa di una delle donne più iconiche di sempre, Tina Turner. L’artista si è spenta ieri, 24 maggio 2023, all’età di 83 anni.

La regina del Rock’n’Roll è morta dopo una lunga malattia nella sua casa a Küsnacht, vicino a Zurigo, in Svizzera.

Nel 2018 la cantante aveva parlato per la prima volta nel suo libro, Tina Turner: My Love Story, delle diverse malattie, alcune letali, con cui aveva dovuto combattere.

Nel 2013 Tina venne colpita da un Ictus a sole tre settimane dal il suo matrimonio con Erwin Bach. Servì un lungo periodo di riabilitazione per poter camminare di nuovo ma, nel 2016, le venne diagnosticato un tumore all’intestino.

Nel 2017, a causa dell’ipertensione e per scongiurare un’insufficienza renale, si sottopose ad un trapianto di reni grazie alla donazione dell’organo da parte del marito.

La sua vita è stata tanto leggendaria sui palchi di tutto il mondo tanto quanto difficile nel privato. Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, confessò per esempio di aver studiato lei per imparare a stare sul palco. Era amata da tutti tanto che sono tantissimi gli artisti che hanno voluto salutarla con un post sui social, tra loro Prince, Lionel Richie, Mariah Carey, Elton John, Mick Jagger, i Simply Red, Ciara e ancora gli attori Viola Davis, Elijah Wood, George Takei e tanti altri.

Con Tina Turner se ne va una donna forte rock, una leggenda iconica che ha influito nella cultura e nella musica internazionale. Un simbolo di guerriera che ha saputo affrontare tante difficoltà… dal marito Ike Turner, violento e definito uno schiavista moderno, fino al suicidio del Craig di 59 anni.

