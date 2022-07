Tim Summer Hits: nella scaletta del quarto appuntamento Aka 7even, Rettore, Michele Bravi e Elodie

TIM Summer Hits scaletta quarta puntata in onda lunedì 25 luglio 2022.

L’appuntamento con la manifestazione, previsto precedentemente per giovedì, è slittato di qualche giorno per motivi di programmazione della Rai. Questa settimana la manifestazione andrà in onda lunedì 25 luglio e giovedì 28 luglio. Giovedì 4 agosto invece ci sarà l’ultimo con il Tim Summer Hits prima del best of che verrà trasmesso l’11 agosto.

La kermesse rivelazione dell’estate 2022, presentata da Andrea Delogu e Stefano de Martino su Rai2 (e in onda anche su Rai Radio2 e Radio Italia) in questo appuntamento è ospitata nel siggestivo borgo di Portopiccolo – che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina.

Ma chi c’è in scaletta in questo nuovo appuntamento? Clicca in basso su continua per scoprirlo.