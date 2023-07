TIM Summer Hits: tutti gli ospiti della puntata del 16 luglio da Rimini

TIM Summer Hits arriva il 16 luglio a Rimini.

Il nuovo appuntamento con lo show di Rai 2 condotto da Andrea Delogu e Nek e la partecipazione de Gli Autogol andrà in onda in prima serata domenica 16 luglio. In contemporanea potrà essere ascoltato su Rai Radio 2.

TIM SUMMER HITS 16 luglio – CAST

Gli ospiti della puntata saranno:

Aka 7even, Alexia, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Blanco, Ciccio Merolla, Claude, Coma_Cose, Diodato, Elettra Lamborghini, Emma, Gabry Ponte e Hosanna, Gaia, LDA, Mara Sattei, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga e Nek, Rocco Hunt, Tananai, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

Appuntamento in TV, su Rai Radio 2 (il box sarà presieduto da LaMario) o, in contemporanea su RaiPlay. Per chi potrà esserci dal vivo, lo spettacolo sarà in Piazza Fellini.

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv.

Partner dell’evento: TIM – title sponsor, Suzuki – Auto, Carrefour e Canta Tu.

Foto: Pamela Rovaris