In onda il best of del TIM Summer Hits per rivedere gli artisti dell’estate 2022

Tim Summer Hits best of, la scaletta degli artisti che avremo l’occasione di riascoltare in prima serata su Rai 2 giovedì 11 agosto.

La scorsa settimana si è chiuso la nuova manifestazione musicale estiva branded content di Rai Pubblicità con la produzione di Friends&Partners. Lo show in sei puntate guidato da Andrea Delogu e Stefano De Martino, ha ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico anche se, puntata dopo puntata, share e telespettatori sono andati leggermente a scendere fino a toccare il 10%

Questi i dati di ascolto:

1a puntata 1.578.000 – 12,02%

2a puntata 1.613.000 -12,81%

3a puntata 1.389.000 – 11,82%

4a puntata 1.238.000 10,01%

5a puntata 1.184.000 9,95%

6a puntata 1.250.000 10,44%

La media finale è stata quindi di 1.375.000 spettatori con uno share medio del 11,2%.

Giovedì 11 luglio, come detto in apertura, la Rai monterà un Best of della manifestazione.