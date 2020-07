Durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2020-2021 è stato svelato l’approdo in prima serata di The Voice Senior, spin-off del talent che nel nostro paese è andato in onda su Raidue per sei stagioni tra il 2013 e il 2019.

The Voice Senior sarà in onda su Raiuno dal 13 novembre all’11 dicembre. Al timone Antonella Clerici che tornerà a occuparsi di musica dopo aver condotto per due volte il Festival di Sanremo ed esserne stata più volte ospite.

Il programma è riservato alle ugole d’oro con un’età superiore ai 60 anni. L’idea è che sia una trasmissione più goliardica che prettamente musicale, anche perchè difficilmente coloro che parteciperanno avranno possibilità di trovare spazio nel mercato musicale. Anche se sognare non costa nulla…

“Mireremo al talento tardivo agli Over 60. C’è la possibilità che un programma li chiami per risarcire la loro mancata ambizione, fornendogli l’occasione di rimettersi in gioco. Ho citato questo programma perché le fasce più divelte dal lockdown sono proprio quelle della terza età e allora vorrei ridare gioia agli anziani.”

Queste le parole del Direttore di Raiuno Stefano Coletta.

THE VOICE SENIOR

Il format The Voice Senior è olandese e lo svolgimento è il medesimo rispetto a The Voice e The Voice Kids.

In Olanda il programma è stato trasmesso in due distinte edizioni, ma ha avuto un discreto successo anche in altri paesi.

E’ stato, infatti, proposto in Russia, Germania, Belgio, Spagna, Thailandia, Messico, Polonia e Lituania. E’ prevista anche una edizione araba che dovrebbe essere trasmessa nei prossimi mesi.

Si apre ora la caccia ai coach che prenderanno parte al programma.