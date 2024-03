The Kolors: mentre “Un ragazzo una ragazza” impazza in radio, “Italodisco” conquista certificazioni in Europa

“Un ragazzo una ragazza“, il brano presentato dai The Kolors al Festival di Sanremo 2024, si è confermato lo scorso venerdì il brano più passato dalla radio italiane per la seconda settimana consecutiva. Nel fratempo continua il successo, anche europeo, della precedente hit, “Italodisco“.

Lo scorso anno la band capitanata da Stash ha iniziato una nuova fase della propria carriera dopo alcuni anni non sicuramente facilissimi. Dopo la firma con Warner Music Italy è arrivata la pubblicazione di “Italodisco“, canzone che ha dominato le classifiche, streaming e radiofoniche, per tutta l’estate 2023 ed oltre.

Il brano ad oggi è il più grande successo dei The Kolors e conta oltre 124 milioni di stream su Spotify e cinque dischi di platino per le oltre 500.000 copie/unità certificate dalla FIMI.

Un successo capace di scalare anche le classifiche europe visto che il brano ha conquistato quattro dischi di platino in Polonia (oltre 200.000 copie), un disco di platino in Svizzera (oltre 20.000 copie) e il disco d’oro in Austria per le oltre 15.000 copie.

Questo successo è stato determinante per aprire le porte del Festival di Sanremo a Stash e soci che sono riusciti a tornare su quel palco dove avevano debuttato cantando per la prima volta in italiano nel 2018 ma su cui non era più riusciti a tornare.

Ad oggi “Un ragazzo una ragazza”, oltre agli ottimi riscontri in radio, è stato certificato con il disco di platino e conta oltre 24 milioni di streaming in radio.

La domanda che si pongono i fan in attesa di poter vedere la band dal vivo al Forum di Assago il prossimo 3 aprile è se i The Kolors proseguiranno su questo strada a suon di singoli o se arriverà anche un disco nel corso dell’anno. Non ci resta che attendere.