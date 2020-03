The Andre: con “Captatio Benevolentiae” da il via a un nuovo percorso

E’ uscito Captatio Benevolentiae, il nuovo singolo di The Andre che, dopo una fase di carriera dedicata a particolari rivisitazioni di brani trap (Qui la nostra videointervista di presentazione dell’album Themagogia) è pronto per un nuovo percorso.

Il singolo Captatio Benevolentiae (Mescal e Freak&Chic, distribuzione Believe) si può considerare come una meta canzone, uno sfogo e allo stesso tempo un modo per chiedere il permesso di potersi raccontare.

Un brano, scritto dallo stesso The Andre – Preproduzione Stefano Maggiore e Romina Falconi, dal sapore completamente differente rispetto al passato. Un nuovo mondo per The Andre, più personale e inedito, dove la voce perde l’accento e la scrittura si fa intima, trasportandoci sotto il cappuccio di un ragazzo che dimostra la sua capacità di scrivere canzoni.

“Due anni fa ho rinunciato ad essere me stesso, per poter dar voce a un sogno, che la nazione chiedeva a gran voce: sentire la trap eseguita dal Nostro Più Grande Cantautore. Mi sono divertito molto, lo ammetto, ma come mi piace ripetere, tutto finisce. Ci sono momenti nella propria vita in cui un uomo deve prendersi il coraggio delle proprie azioni. Io non ne sono capace: perciò inizio a scusarmi già da subito, perché tradirò le vostre aspettative; perché forse volevate qualcosa di diverso; perché semplicemente non ve ne frega una ceppa. Questo è il tentativo di dimostrare a voi, ma soprattutto a me stesso, che posso avere qualcosa da dire e non solo da ripetere. Questa è la mia Captatio Benevolentiae.”

Così The Andre descrive il suo percorso recente.

THE ANDRE – CAPTATIO BENEVOLENTIAE – IL VIDEOCLIP

Il singolo è accompagnato da un videoclip animato da Dan&Dav, in cui l’artista abbandona simbolicamente il passato e si avvia verso un nuovo percorso discografico.

“Non sono un attore, ma nel videoclip di Captatio Benevolentiae ho cercato di esprimere la parte più vulnerabile di me. I registi Dan e Dav hanno saputo mettermi a mio agio, illustrando in scena una tragicommedia che ricorda le prime opere di Truffault e Sam Raimi.”

Foto di Ilario Botti