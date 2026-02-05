5 Febbraio 2026
Tenth Sky e la trappola dei “cerchi”: arriva Compasso

Tra pop lo-fi e sfumature R&B, un brano intimo che racconta dubbi e ricadute.

Tenth Sky per l’uscita del singolo “Compasso”
Tenth Sky torna con Compasso, nuovo singolo in uscita venerdì 6 febbraio 2026 su tutte le piattaforme digitali per Bomba Dischi / WEA / Warner Records. Dopo Replay, il brano prosegue un percorso che sembra meno legato al “singolo del momento” e più a una fase precisa: scrittura e suono messi a fuoco con calma, senza la fretta di dover spiegare tutto subito.

Chi è Tenth Sky

Tenth Sky (Riccardo Mari, classe 2005) è un cantautore, polistrumentista e producer della provincia di Roma. È in roster Bomba Dischi ed è stato selezionato nel progetto Spotify RADAR nel 2022. Dopo gli EP Cose Stupide e Foglio Rosa, ha riaperto il capitolo più recente del suo percorso nel novembre 2025 con Replay, oggi seguito da Compasso.

Compasso: dubbi, ricadute e cerchi che si ripetono

Il punto di partenza è emotivo prima che narrativo. In Compasso la voce scorre come uno sfogo continuo: dubbi, paure, paranoie affettive, amicizie che vacillano e quella sensazione tipica di certi momenti di passaggio, quando ti accorgi che stai tornando nello stesso punto anche se pensavi di esserne uscito. È una canzone che mette a fuoco la ciclicità, più che raccontare una storia lineare.

Anche il modo in cui nasce dice molto: un lavoro costruito in prima persona, “in cameretta”, con l’urgenza di trasformare un periodo confuso in qualcosa di concreto. L’artista scrive, canta e si autoproduce, e qui questa dimensione artigianale diventa parte della resa emotiva: un pop contemporaneo morbido, con sfumature R&B e un gusto lo-fi sognante che punta alle atmosfere e alle texture, a quel tipo di intimità che non ha bisogno di alzare la voce per farsi notare.

Tra i riferimenti che accompagnano questo nuovo corso compaiono Mk.gee e Dijon: coordinate utili per intuire la direzione, ma senza trasformare il brano in un esercizio di stile. Più che l’etichetta “genere”, conta l’idea di un suono vissuto, imperfetto, emotivo, dove la chitarra si fa guida e accompagna il pezzo senza riempirlo.

Copertina del singolo “Compasso” di Tenth Sky

Il nuovo capitolo dopo Replay

Così il cantautore racconta Compasso:

“Per me Compasso è un viaggio nel labirinto delle mie emozioni, un racconto intimo di un nuovo periodo della mia vita in cui sto riscoprendo me stesso. In questa fase di transizione, metto in discussione ogni mia certezza, perdendomi in una spirale di paranoie e dubbi. Alla fine, mi rendo conto però di essere io a ripetere sempre gli stessi errori e, come un compasso, sono destinato a tracciare solo cerchi, incastrato in una ciclicità infinita da cui non riesco a trovare una via d’uscita”

Con Compasso il nuovo corso iniziato con Replay prende ulteriore forma: meno “dichiarazioni”, più dettagli, più scrittura, più identità. E soprattutto la sensazione che questo non sia un passaggio isolato, ma l’inizio ordinato di qualcosa che sta arrivando.

