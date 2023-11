Tedua in attesa de “Il Paradiso” annuncia nuovi live per l’estate 2024

Tedua tour 2024. Il terzo artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2023 non si ferma e, dopo il successo dell’album “La Divina commedia“, l’annuncio del grande concerto “Il Paradiso – Atto finale” (primo italiano headliner agli I-Days) e il lancio di “Parole vuote (la solitudine)” con Capo Plaza, aggiunge nuove date al calendario dei live per l’estate 2024.

Il nuovo brano che contiene una parte, ricantata e quindi senza la voce della Pausini, de “La Solitudine” ha debuttato al primo posto nella Top 50 di Spotify e nella Top 100 di Apple Music.

Tornando ai live Tedua attualmente è impegnato con le ultime date de “La Divina Commedia Tour”, la tourneè prodotta da Live Nation. A seguire il calendario:

LA DIVINA COMMEDIA TOUR – CALENDARIO DATE

Sabato 28 ottobre 2023 | Jesolo, Palazzo del Turismo – DATA ZERO SOLD OUT

Sabato 04 novembre 2023 | Firenze, Mandela Forum – SOLD OUT

Mercoledì 08 novembre 2023 | Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 09 novembre 2023 | Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 11 novembre 2023 | Genova, Stadium – SOLD OUT

Lunedì 13 novembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Lunedì 04 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 05 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 08 dicembre 2023 | Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

Domenica 10 dicembre 2023 | Napoli, Palapartenope – SOLD OUT

Martedì 12 dicembre 2023 | Torino, Pala Alpitour – SOLD OUT

Mercoledì 13 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Tedua tour 2024

Come dicevamo in apertura arrivano ora nuove date prodotte da Live Nation per il 2024, concerti si aggiungono a “Il Paradiso – Atto Finale” all’Ippodromo SNAI di Milano il 29 giugno 2024.

Ecco il calendario, biglietti in vendita dall’1 dicembre.

TEDUA ESTATE 2024 – CALENDARIO DATE

Sabato 29 giugno 2024 | Milano, Ippodromo SNAI @ I-Days

Mercoledì 3 luglio 2024 | Lucca @ Lucca Summer Festival – NUOVA DATA

Sabato 6 luglio 2024 | Ferrara @ Ferrara Summer Festival – NUOVA DATA

Domenica 7 luglio 2024 | Alba (CN) @ Collisioni – NUOVA DATA

Venerdì 12 luglio 2024 | Servigliano (FM) @ No Sound Fest – NUOVA DATA

Sabato 13 luglio 2024 | Bassano del Grappa (VI) @ Ama Festival – NUOVA DATA

Mercoledì 17 luglio 2024 | Alghero @ Alguer Summer Festival – NUOVA DATA

Sabato 20 luglio 2024 | Paestum (SA) @ Planet Arena Dei Templi – NUOVA DATA

Lunedì 22 luglio 2024 | Catania @ Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest – NUOVA DATA

Mercoledì 24 luglio 2024 | Molfetta (BA) @ Banchina San Domenico – NUOVA DATA

Sabato 27 luglio 2024 | Roma @ Rock in Roma – NUOVA DATA

