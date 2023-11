Tedua lancia il brano in cui campiona “La solitudine” (senza la voce della Pausini) e coinvolge Capo Plaza

Tedua Parole vuote (La Solitudine) testo e significato del brano del rapper in featuring con Capo Plaza in cui usa un campionamento di uno dei pezzi iconici della musica italiana degli ultimi 30 anni, “La solitudine” di Laura Pausini.

A luglio scorso il rapper aveva fatto ascoltare una parte del brano affermando che non avrebbe mai visto luce. A quanto pare la cantante di Solarolo e il suo staff non avrebbero autorizzato l’utilizzo del ritornello della nota canzone. Una voce che non è mai stata smentita o confermata dalla Pausini.

Fatto sta che la notizia aveva entusiasmato i fan di Tedua che ne avevano chiesto a gran voce la pubblicazione, pubblicazione che è avvenuta oggi, 28 novembre 2023.

Tedua Parole vuote (La Solitudine) significato del brano

“Parole vuote (La Solitudine) oltre a citare nel titolo il brano di Laura contiene un campionamento del celebre passaggio: “Quanto altro male ti farà la solitudine…” ma senza la voce di Laura Pausini. La parte vocale infatti è stata reincisa da una vocalist e quindi la voce pitchata.

Il brano è prodotto da Shune è la prima nuova uscita discografica dopo l’inarrestabile successo de “La Divina Commedia“, uno degli album rivelazione del 2023. nel pezzo Tedua è affiancato dall’amico e collega con cui ha collaborato in passato Capo Plaza.

“Parole Vuote (La Solitudine)” è un singolo in cui Tedua non ha paura di mostrare la propria parte più inedita, intima e introspettiva, in cui l’artista si trova a dover fare i conti con i volti che si incontrano lungo la strada per il successo

Tedua e Capo Plaza in questa nuova collaborazione mostrano una veste inedita, in cui sono più consapevoli dell’importanza di avere una persona con cui confidarsi e che la solitudine non è il luogo dove affrontare i propri conflitti interiori.

Tedua Parole vuote (La Solitudine) testo e audio

Ho preso questa scelta e

Devo andare in fretta per

Ambire alla vetta

Se tu sei in grado di seguirmi

Allora non ti lascerò più sola e

Prenderò alla svelta le

Scelte con la testa che sbatto sulla tua finestra

Non mi hai capito ancora

Non mi resta che un’onesta vita nuova

E non a caso non ti chiamo e non invado più il tuo spazio

Sono caro e così grato a quel passato

Ma è passato così tanto

Che non mi vedresti così

Non sapresti dirmi di chi é

stata la colpa e non mi importa

Tanto conta che non tornerà

Quindi affronta quel presente e sii cosciente

Perché niente si risolve con le cose fatte a metà

Baby, ti aspetto alla Taverna dei Poeti

La penna con cui scrivo i miei poemi

Poteri che possiedi sono pieni di misteri

E non ti celi ma tu geli gli eschimesi

Mesi e mesi ma dov’eri?

Senza contare che ieri

Ti sei presentata più sballata e non sapevi

Quanto male potrà farti

La solitudine non è la soluzione dei problemi

Sto tornando da solo

E non mi ritrovo nelle persone

Che ho incontrato lungo la strada

E mi han lasciato solo parole, vuote

Ogni volta che provo

Anche se sbaglio imparo di nuovo

Ma alla prima svista poi scivola e va

Quanto altro male ti farà la solitudine

La solitudine, nananana

La solitudine, la solitudine

La solitudine

Anche se non sei più la stessa di una volta

Mi è rimasta impressa nella porta, il colpo della nocca

Quando ancora ti drogavi e ti giravi

E dopo urlavi “vattene, non sei tu”

Questo è il mio duello, con la sofferenza di una dipendenza

Che mi sta ferendo, che mi sta tenendo spalle al muro

Vieni qui, sì ma siediti e beviti un drink

Si va piano, ma al piano bar

Ti va

Di raccontarmi cosa non va?

Cresciuti in quei postacci, nei paesaggi, nei paraggi, dei

Fantasmi vogliono farmi del male

Senti il sapore del vino

Non hai nessuno vicino a cui poterlo confidare

Sei perso, hai chiesto troppo a qualcuno, senza mai ricambiare

Forse non credi al destino

Ma non sei autosufficiente da solo

Quanto basta per voltare le spalle a un amico

E pensavo che avessi capito

Come amare te stesso per amare prima un vicino

All’ultimo cerchio ti cerchio fino al mattino, lungo il cammino

Il vento sullo spartito

Sto tornando da solo

E non mi ritrovo nelle persone

Che ho incontrato lungo la strada

E mi han lasciato solo parole, vuote

Ogni volta che provo

Anche se sbaglio imparo di nuovo

Ma alla prima svista poi scivola e va

Quanto altro male ti farà la solitudine

La solitudine, nananana

La solitudine, la solitudine

La solitudine

E sono tra martello e incudine da cantine luride

Lei non era l’unica mo fumo in solitudine

Più si gonfia il conto più son solo resto umile

Prego per amici che c’ha tutto in mano il giudice

Questi soldi corrono, non dormono

Fratelli li ho persi e no non tornano

Dentro la mia iride c’è un dollaro

Son nato per questo non mi vendo no

Seduto al mio posto non mi fottono

Ora siamo soli e si fa più calda la stanza

Fuori sento spari e passa la sesta ambulanza del giorno

E c’è un altro coltello nella pancia

Mi hanno tradito tutti ma non farlo tu proprio

Sto tornando da solo

E non mi ritrovo nelle persone

Che ho incontrato lungo la strada

E mi han lasciato solo parole, vuote

Ogni volta che provo

Anche se sbaglio imparo di nuovo

Ma alla prima svista poi scivola e va

Quanto altro male ti farà la solitudine

La solitudine, nananana

La solitudine, la solitudine

La solitudine