Taxi B: nel nuovo singolo “SOS” il racconto di una serata che rischia di finire malissimo

Taxi B SOS testo e significato del brano del cantante.

Sarà capitato a tutti di fare serata, almeno una volta, ed esagerare con il numero di cocktail ingurgitati. Ecco dunque che in certe occasioni sentiamo proprio il bisogno di trovare qualcuno che ci possa aiutare a superare la nebbia alcolica che ci circonda. Questo è, per usare qualche metafora, il tema al centro di SOS, il nuovo singolo del giovane Taxi B disponibile su tutte le piattaforme di streaming e negli online store a partire dallo scorso 11 novembre.

SOS co-prodotto da Danien e Greg Willen, è un brano dallo stile punk rock che rappresenta appieno l’approccio alla musica di Taxi B, particolarmente scatenato, a tratti provocatorio ma certamente molto autentico.

Taxi B SOS Significato del brano

L’arrivo della canzone è stato anticipato ne giorni scorsi da ben tre clip pubblicate sui social che, messe insieme, sono andate a creare il video ufficiale del pezzo disponibile dalle ore 14 di lunedì 14 novembre: al suo interno vediamo un Taxi B poliedrico e autoironico attore, impegnato a interpretare diversi ruoli con una sorpresa finale.

Dopo i brani Samba e Pyppare, uscite negli scorsi mesi, SOS è un nuovo tassello del percorso discografico dell’artista e rappresenta la sua continua evoluzione musicale e stilistica. Anche con SOS, dunque, l’artista ha voluto raccontarci la sua particolare visione del mondo di oggi, con tutte le contraddizioni e i lati oscuri (anche i più crudi) della società, senza nascondersi dietro perbenisimi di sorta.

Taxi B SOS Cado testo, audio e video

Taxi

Greg Willem non dormire

Fancul* a te che mi chiedevi di smettere

Ma non puoi tenermi in prigione a far cosa?

Non avevo più possibilità

E mia madre mi chiamava: “Fattone”

Fuck te, mi state attorno, voglio aria

Meno stress, fumo hash

Nebbia in camera

Se voglio sex, prendo il cell, porti in casa

Ora ne voglio troppa, non so dire basta

Ho bevuto troppo ed ora vedo doppio

Se non mi riprendo, chiama un SOS

Se dico che smetto poi ne prendo il doppio

Se non mi riprendo, chiama un SOS

Lo so, lo so, come finirà (Finirà)

Come finirà (Finirà)

Chiama un SOS

Lo so, lo so, come finirà (Finirà)

Come finirà (Finirà)

Chiama un SOS

Ora sex, sono solo, vado in para

Mi accorgo che ho tutta la mia vita in mano

Sono in alto ma se cado, chi rimane? (Chi rimane?)

Quando finisce il buio chi c’è ad aspettarmi?

Mi chiedi di cambiare ma a me frega un cazz*

Di cosa puoi pensare te o chiunque altro

Io valgo milione, te l’ho sempre detto

Puoi puntare su di me come su di un cavallo

Ho bevuto troppo ed ora vedo doppio

Se non mi riprendo, chiama un SOS

Se dico che smetto poi ne prendo il doppio

Se non mi riprendo chiama un SOS

Lo so, lo so, come finirà (Finirà)

Come finirà (Finirà)

Chiama un SOS

Lo so, lo so, come finirà (Finirà)

Come finirà (Finirà)

Chiama un SOS

Ho bevuto troppo ed ora vedo doppio

Se non mi riprendo, chiama un SOS

Se dico che smetto poi ne prendo il doppio

Se non mi riprendo, chiama un SOS

Ho bevuto troppo ed ora vedo doppio

Se non mi riprendo chiama un SOS

Se dico che smetto poi ne prendo il doppio

Se non mi riprendo chiama un SOS

Lo so, lo so, come finirà (Finirà)

Come finirà (Finirà)

Chiama un SOS

Lo so, lo so, come finirà (Finirà)

Come finirà (Finirà)

Chiama un SOS