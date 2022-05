Taxi B si tuffa in atmosfere sudamericane circondata da figure losche in “Samba” (TESTO e VIDEO)

Taxi B Samba significato del testo del nuovo brano inedito lanciato il 5 maggio 2022 come primo assaggio del nuovo album in arrivo nel 2022.

Ma andiamo a conoscere meglio Taxi B…

Michele Ballabene, classe 1998, ex membro del collettivo FSK Satellite, nato nel 2017 inizia il suo percorso solista nel febbraio 2018 pubblicando sul canale della FSK il singolo BLACKDRAGON seguito il 10 settembre da SCARFACE con la produzione di Greg Willen.

Nel 2019 si divide tra la carriera da solita e quella con la FSK Satellite. Da solo pubblica i singoli Long Neck feat. Rosa Chemical, Woody Woodpecker e Paste Pazze. Con la FSK esce invece il primo album ufficiale, FSK TRAPSHIT, a cui fa seguito la riedizione con 7 nuovi brani, FSK TRAPSHIT REVENGE.

Nel 2020 Taxi B collabora come FSK a Snitch & Impicci di DrefGold e partecipa a SPORT + muscoli (RMX), rivisitazione del brano originale di Marracash e Luchè con le strofe aggiuntive di Lazza, Paky e sue. Nello stesso anno esce Settimana al caldo, singolo che anticipa il secondo album della FSK intitolato Padre Figlio e Spirito. Nello stesso periodo Taxi B collabora con Pyrex sul brano Clochard, incluso nell’album di debutto di Sick Luke.

Ora è tempo di nuova musica da solista sempre fuori per Island Records.

Taxi b Samba signficato

Con questo brano l’artista, senza perdere la propria autenticità, trasporta l’ascoltatore in un mondo caratterizzato da sonorità sudamericane, giochi di parole e personaggi di dubbia morale.

SAMBA, scritto dallo stesso Taxi B e prodotto da Greg Willen, è accompagnato da un videoclip, prodotto da Borotalco Tv con la regia di Manuel Tatasciore, con cui Taxi B ha già collaborato in passato. Un racconto quasi surreale dall’atmosfera onirica costellata da elementi tipici della cultura messicana del “Dia del Los Muertos”. La clip è stata ideata e scritta dall’artista stesso a quattro mani con il regista.

TAXI B SAMBA TESTO E AUDIO

Greg Willen, non dormire

Vuole ballare la Samba

Vuole ballare la

Vuole ballare la Samba

Vuole ballare la Samba

Vuole restare in spiaggia, sì, fare la sabbia

Quando canto, Dio si arrabbia

Fa cadere la pioggia, meno male

Ma quanto cazzo parli, sei un uomo oppure una scimmia?

A me mi fotte un caxxo se ti sei fatto una striscia

Io-io con i miei soci muoviamo quella pedina

Niente di intestato, che è sporca quella fedina

Mi senti, è l’etere, non me

Se vuoi passare in casa: citofono 37

Vuole ballare la Samba

Vuole ballare la

Vuole ballare la Samba

Vuole ballare la Samba

Vuole ballare la Samba

Vuole ballare la

Vuole ballare la Samba

Vuole ballare la Samba

Miami è una buona scusa per scappare con te

Miami è dove porterò il mio culo, la mia auto, i miei cash

Io rido mentre te parli, ma vorresti essere me

No basic, l’auto è Bmw e il conto a sei zeri

È questo ciò che voglio

Appena si alza il conto li ritrovi tutti attorno

vuole

Vuole ballare la Samba

Vuole ballare la

Vuole ballare la Samba

Vuole ballare la Samba

Vuole ballare la Samba

Vuole ballare la

Vuole ballare la Samba

Vuole ballare la Samba

(Rico, rico, rico)