Tauri esorcizza tutti i luoghi comuni della sfortuna in “Ven17”

Tauri ritorna lanciando il nuovo singolo Ven17.

Il singolo scritto dallo stesso Tauri in collaborazione con Ennio Mirra è pubblicato da Future Artist, prodotto da Nyobass e distribuito in digitale da A1 Artist First.

Ven17 è disponibile in streaming e download su tutti i principali store digitali.

Ven17 segue a Drive In, il singolo lanciato a fine giugno, che al momento ha registrato 30mila streams su Spotify.

Tauri presenta così il nuovo singolo scritto per esorcizzare e sfatare tutti i luoghi comuni legati alla sfortuna:

A Napoli la superstizione è radicata nella gente ed è un’esperienza che si vive nel quotidiano. Ma in realtà la superstizione fa parte di tutte le culture del Mondo e mi è piaciuto giocare con la fortuna e la sfortuna tirando in ballo personaggi animati.

TAURI – BIOGRAFIA

Ciro Taurino, in arte Tauri, nasce a Napoli il 26 ottobre 1998. Inizia il suo percorso musicale studiando il sassofono all’età di 12 anni, frequentando il conservatorio di Avellino.

Successivamente impara a suonare anche la chitarra e il pianoforte, ma scopre anche un’innata passione per il canto.

Frequenta nel 2018 una Masterclass di scrittura d’autore indetta dal TMF e, nello stesso anno, partecipa ad AreaSanremo.

Dopo aver frequentato una seconda Masterclass, nel 2020 collabora con il cantautore partenopeo Mikele Buonocore ed inizia un percorso artistico col produttore Ennio Mirra (Nyobass) entrando nel roster di Future Artist.