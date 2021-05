Nella semifinale di Amici di Maria De Filippi Tancredi presenta “Balla alla luna” (testo)

Tancredi Balla alla luna testo.

Nel corso della semifinale di Amici di Maria De Filippi Tancredi ha presentato un nuovo inedito, brano che andrà a far parte della tracklist del suo primo EP, Iride, in uscita per Warner Music Italy il 14 maggio 2021 (qui tracklist e copertina).

E così, dopo aver presentato gli inediti Las Vegas, Fuori di testa e Le leggi dell’universo, il cantautore più introspettivo di Amici 20 ha lanciato un brano perfetto per l’estate, Balla alla luna.

Mi alzo con il mal di testa

prima o poi la metto a posto

oh mio Dio che cosa ho fatto

spero che Cano

sputo sangue si ma ho classe

rosso come un Bloody Mary

tutto il male che mi hai fatto

se ne andrà

Cerco l’amore, lavoro, la casa, la storia che finisce bene

vivo la vita, la gioia, la notte nel caso non sorga più il sole

serve sapore, sapere, sapore per dire quello che vogliamo

voglio sapore, sapore sopra le tue labbra

per dirti che ti amo

Balla alla luna na na na

come vuoi tu na na na

balla solo se ti va

balla con la tua notte

balla tutta la città

balla lo so che ti va

balla alla luna na na na

Niente clock, voglio fare peace&love

staccati da quell’iPhone

vieni con me che poi ti diverti

c’è chi lotta per la fame o la fama

guarda da quassù che bel panorama

ho bruciato passioni, fatto mille errori

ed amato anche chi non mi ha amava

Cerco l’amore, lavoro, la casa, la storia che finisce bene

vivo la vita, la gioia, la notte nel caso non sorga più il sole

serve sapore, sapere, sapore per dire quello che vogliamo

voglio sapore, sapore sopra le tue labbra

per dirti che ti amo

Balla alla luna na na na

balla anche tu tu na na na

balla solo se ti va

balla con la tua metà

balla tutta la città

balla lo so che ti va

balla alla luna na na na

Balla balla

balla balla

balla