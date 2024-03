Tananai, nel nuovo singolo “Veleno” il racconto di un amore che richiede risposte

Tananai, “Veleno“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 15 marzo, “Veleno” (Eclectic Records / Capitol Records Italy) è il nuovo singolo di Tananai che, dopo un periodo di pausa e di studio, è pronto a tornare con tanta musica e nuovi progetti.

Scritto dallo stesso Tananai e prodotto insieme a Davide Simonetta, “Veleno” segna infatti l’inizio di una nuova fase artistica del cantautore, indiscusso protagonista dello scorso anno, che lo ha visto in Top 10 nella classifica Fimi / GfK degli album più venduti del 2023 con “Rave, Eclissi” (doppio disco di platino) e #5 nella classifica dei singoli più acquistati con “Tango” (quintuplo disco di platino).

TANANAI, “VELENO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Veleno” è il racconto di un amore che richiede risposte, in un viaggio fatto di rischi, in cui il desiderio di viversi e mettersi in gioco supera la paura di farsi male. Attraverso un immaginario ben chiaro, fatto di sguardi, domande e metafore, la voce di Tananai accompagna così l’ascoltatore all’interno di una storia un po’ tormentata, da cui sembra impossibile allontanarsi.

TANANAI, “VELENO”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Veleno” sarà disponibile a partire da venerdì 15 marzo.

TANANAI LIVE 2024: LE DATE

Sabato 2 novembre 2024 – JESOLO (VE), Palazzo del Turismo (DATA ZERO)

Lunedì 4 novembre 2024 – MILANO, Forum

Martedì 5 novembre 2024 – MILANO, Forum

Venerdì 8 novembre 2024 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

Sabato 9 novembre 2024 – PADOVA, Kioene Arena

Martedì 12 novembre 2024 – BARI, Palaflorio

Venerdì 15 novembre 2024 – EBOLI (SA), Palasele

Mercoledì 20 novembre 2024 – ROMA, Palazzo dello Sport

Sabato 23 novembre 2024 – LIVORNO, Modigliani Forum

Mercoledì 27 novembre 2024 – BOLOGNA, Unipol Arena

Venerdì 29 novembre 2024 – PESARO, Vitrifrigo Arena

Martedì 3 dicembre 2024 – TORINO, Inalpi Arena

Info e biglietti su https://www.magellanoconcerti.it